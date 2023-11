Jean Angelats (39 ans)

Designer

Co-fondateur d’Ateliers J&J, Jean met au point depuis 2012 une série de mobilier qui allie avec élégance le bois et l’acier tubulaire. Chaises, tables et même mobilier de terrasse, tout y passe. Ce belge d’adoption aux origines françaises n’a pourtant pas de formation en design, simplement une passion pour le beau et une envie débordante de revenir à l’artisanat. Alliant ferronnerie et menuiserie, lui et son associé continuent avec passion de réinventer le made in Belgique. Et ça fait plaisir à voir.

