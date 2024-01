L’AIBI, la mouvance déco qui soigne l’intérieur et la planète

Acronyme d’Aménagement d’Intérieur Basé sur l’Introspection, l’AIBI est l’approche prônée par la décoratrice écoresponsable Nafi Rêve, qui sort chez Racine son manuel dédié à la création d’un intérieur respectueux de la planète.

Le principe? Repenser son aménagement avec confiance, en fonction de nos aspirations et besoins profonds. Et, si possible, en faisant le pari de la récup’ plutôt que du neuf. Objectif assumé: partir de ses besoins profonds (différents de ceux induits par l’industrie du meuble), par étapes et pour chaque pièce de la maison.

L’AIBI ou le mariage réussi de la déco utile et agréable

Et si l’AIBI prône des achats raisonnés, forcément meilleurs pour la planète puisqu’ils évitent la surconsommation en plus de l’encombrement des intérieurs, l’approche est également excellente pour le budget. Une évidence pour sa créatrice qui, alors qu’elle jonglait responsabilités professionnelles et monoparentalité, a collaboré bénévolement à une brocante couverte durant un an.

Un cadre qui stimule sa créativité ainsi que sa passion pour la récup’: Nafi y crée des aménagements d’intérieur qu’elle prend en photo et diffuse sur ses réseaux sociaux, et attire ainsi l’attention d’une chaîne d’info locale.



La suite? Une réorientation en tant que décoratrice spécialisée dans le marché de l’occasion, une chronique déco à la RTBF, et un livre, donc, dédié à l’AIBI et à ses bienfaits. Pour Nafi, ça ne fait pas un pli: les marchés aux puces sont des royaumes qui offrent la possibilité de dénicher d’innombrables trésors. Et la récup’, un véritable art de vivre, qui permet de se détourner du « neuf », produit en série et de façon polluante, mais aussi de créer un intérieur unique.

Une version engagée de la méthode de Marie Kondo, où on revoit sa déco en se demandant si elle suscite de la joie en nous et si ce qui nous entoure respecte l’environnement.

