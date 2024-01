Notre sélection de vases anthropomorphiques pour une déco qui a bonne mine

Jamais vraiment disparus des radars, les vases anthropomorphiques s’offrent néanmoins un regain de popularité remarqué ces derniers mois. Sobres ou extravagants, neutres ou colorés: notre sélection pour une déco qui fait risette.

Et quitte à adopter la tendance, sachez que l’anthropomorphisme pratiqué d’une manière ou d’une autre depuis la Préhistoire, aurait été théorisé pour la première fois au XVIIIe siècle par le Baron d’Holbach dans son Système de la nature, ouvrage philosophique dédié à l’étude de l’univers selon le principe du matérialisme.

Vous hésitez entre plusieurs vases anthropomorphiques, l’un boudeur, l’autre rieur? Optez plutôt pour ce dernier: d’après une étude publiée à l’été 2021 par une équipe de psychologues de l’University of Sydney, les humains réagissent de la même manière aux visages humains qu’à ceux représentés sur des objets inanimés. Autrement dit, avoir chez vous une oeuvre en céramique qui vous sourit est la garantie de mettre un peu de douceur dans votre quotidien. À moins de vous laisser plutôt tenter par une des propositions plus audacieuses de notre compilation…

10 vases anthropomorphiques à ajouter à votre collection

Pensif

50.15 euros, AM.PM via La Redoute

Immaculé

75 euros, Pols Potten via Flinders

Artistique

300 euros, Daniele Lanza

Façon totem

195 euros, Heimat Atlantica

À couvercle

128.7 euros, Seletti via Masoni Online

Abstrait

27.95 euros, Luna Curates

Minimaliste

175 euros, Milo Made via Not Just A Shop

Miniature

30 euros, Jonathan Adler

Assoupi

24.9 euros, Atelier Atypique

Espiègle

53.95 euros, Sage and Sill

