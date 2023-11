Votre horoscope chinois du 23 au 29 novembre

Rat

Le vent du changement souffle un peu trop fort pour le Rat, qui aime garder toutes ses cartes en main. Bien qu’il connaisse sa feuille de route, la fin du mois est plutôt propice à l’introspection et à la planification de l’avenir. En amour, la sincérité et l’authenticité priment.

Buffle

Le Buffle, résolu et déterminé, se préoccupe de la bonne tenue de ses affaires. Un temps conséquent est aussi dédié à la méditation et aux activités contemplatives. En amour, la sincérité et l’authenticité sont essentielles. Le voyage continue et réserve encore quelques surprises.

Tigre

Sur le point d’être récompensé pour ses efforts passés, le Tigre doit néanmoins se méfier des rencontres fortuites. Qu’il se repose un peu avant de partir en quête de trésors cachés. En amour, l’honnêteté et le désir de comprendre sont primordiaux. Les jours à venir sont lumineux.

Chat

Le Chat avance à pas feutrés et bâtit des relations sincères et profondes. La fin du mois est consacrée à la planification budgétaire. En amour, la transparence et l’acceptation de l’autre sont clés. La perspective de l’hiver suscite la réflexion et la promesse d’un renouveau.

Dragon

Malgré sa belle vigueur, le Dragon aborde les défis avec appréhension, restreignant de facto les possibilités de changement. Toutefois, plus il restera concentré, meilleures seront ses chances d’évolution. En amour, la passion a ses limites et quitte à choisir, il préfère jeûner !

Serpent

Le Serpent renforce ses relations sociales avec douceur et intelligence. Sa présence est très recherchée et la prospérité est à portée de main. Il a vraiment de quoi s’occuper. Côté cœur, l’amour inconditionnel lui ouvre les portes d’intenses et magnifiques aventures émotionnelles.

Cheval

Le Cheval, volontiers individualiste et immature, aspire tout de même à la paix de par la bienveillance qu’il porte à ses amis. Malgré sa maladresse, sa sincérité lui vaut de belles aventures. Mais sa sensualité débridée teste sa sagesse, exigeant de lui une vigilance particulière.

Chèvre

Bien que sage et résiliante, la Chèvre est confrontée à une petite tempête. Elle pourrait avoir à solliciter une aide providentielle pour y faire face. La fin du mois l’invite à la bouleverser ses habitudes pour retrouver sa stabilité. En amour, la fidélité et la complicité priment.

Singe

Le Singe clairvoyant continue de convertir les obstacles en opportunités éclatantes. Cette période créative lui promet d’épanouissantes réalisations. En amour, la bonne communication favorise l’harmonie des ménages. De multiples possibilités l’incitent à de joyeuses explorations.

Coq

Le Coq use de son charme et d’un tact inhabituel pour s’assurer que ses remarques soient vues comme de précieux conseils. Bien qu’il agisse dans les règles de l’art, une gestion budgétaire scrupuleuse reste cruciale. En amour, un léger divertissement précède un engagement sérieux.

Chien

A l’affut, le Chien explore de nouvelles voies, découvrant des trésors insoupçonnés. Des contretemps financiers peuvent le pousser à une surveillance étroite de ses ressources. La prudence est aussi de mise en amour : les belles illusions se nourrissent souvent de tristes vérités.

Cochon

Débordé par son cœur enflammé, le Cochon décide de tourner la page de certaines habitudes défaillantes. Il pourrait perdre quelques relations dans la foulée. En bon explorateur de l’âme, il transforme astucieusement la jalousie en opportunité de consolidation de ses liens amoureux.

Rat: 1924, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 08, 20. Buffle: 1925, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 09, 21. Tigre: 1926, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 10, 22. Chat (lapin): 1927, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 11, 23. Dragon: 1928, 40, 52, 64, 76, 88, 00, 12. Serpent: 1929, 41, 53, 65, 77, 89, 01, 13. Cheval: 1930, 42, 54, 66, 78, 90, 02, 14. Chèvre: 1931, 43, 55, 67, 79, 91, 03, 15. Singe: 1920, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 04, 16. Coq: 1921, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 05, 17. Chien: 1922, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 06, 18. Cochon: 1923, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 07, 19.

Retrouvez KarmaWeather sur son site karmaweather.com