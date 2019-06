Infertilité, femmes célibataires, couples d'homosexuelles... les centres PMA belges fournissent 10 à 20 % de la demande en dons de sperme. Malgré une pénurie importante, cet acte altruiste est avant tout un don de vie. Etat des lieux et récits.

Un mercredi d'avril ensoleillé. Cyril, 23 ans, et Hortense, 14 ans, arrivent chacun avec leur maman. " Voici notre famille réunie ! " annonce l'étudiant en communication. C'est que Jeanne et Marine, les mères en question, en couple depuis quatre ans, ont eu leur enfant " toute seule ". Chacune a en effet eu recours à un donneur de sperme, l'alternative la plus évidente pour toutes les deux. " Mon meilleur ami était prêt à me donner le sien, mais j'envisageais avec appréhension ce lien qui nous unirait à jamais ", explique Jeanne, qui désirait Cyril plus que tout. Autre son de cloche chez Marine, dont le boss, devenu très proche, lui a proposé de l'aider lui-même. " La demande a été refusée par l'équipe médicale du centre PMA. Sur le plan déontologique et éthique, ils ont estimé le lien hiérarchique trop important... " raconte la maman d'Hortense, qui s'est résolue à faire appel à un anonyme. " C'est du cas par cas. Certaines situations ne cadrent pas, comme un beau-père qui le ferait pour sa belle-fille car son fils est stérile ", précise le Dr Romain Imbert, responsable du Centre de Procréation Médicalement assistée au Chirec, à Bruxelles, qui rappelle au préalable que si trois types de procédures existent, deux sont autorisées en Belgique. " Le don de sperme anonyme de volontaires qui souhaitent pouvoir aider un autre couple à concevoir, et le don direct, souvent d'un ami proche, à une femme ou à un couple. C'est une décision importante, résultant de l'accord entre le donneur et le receveur ou la receveuse ", complète le spécialiste. Quant à la troisième catégorie, il s'agit des " open donneurs ", autorisés notamment au Danemark et qui permettent aux enfants de rencontrer celui qui a contribué à leur naissance.

...