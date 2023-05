Karl Lagerfeld, éternellement fascinant

Une rétrospective à New York, des biographies, un documentaire, une série télévisée : Karl Lagerfeld n’en finit pas de fasciner.

Quatre ans après sa mort, Karl Lagerfeld n’est pas oublié, au contraire. En mai, l’exposition rétrospective Karl Lagerfeld : A Line Of Beauty s’ouvrira à New York, après une inauguration fastueuse lors du Met Gala, le rassemblement annuel présidé par Anna Wintour et suivi par la terre entière. Cette année, le code vestimentaire exige que les invités s’habillent « en l’honneur de Karl », et entre catogan, chemise immaculée au col amidonné, éventail, mitaines, jeans skinny ou profusion de bijoux en argent signé Chrome Hearts, ce n’est pas l’inspiration qui manque.

Et l’exposition, dans tout ça? Elle relie les croquis du créateur aux vêtements qui en sont issus, dans un arrangement signé par l’architecte japonais Tadao Ando, qui a relevé le défi de mettre en scène 150 pièces, provenant des cinq maisons patrimoniales où il a été salarié – Balmain, Patou, Chloé, Fendi et Chanel – ainsi que de sa propre marque.

Lire aussi : Karl Lagerfeld, icône immortelle, en 10 moments forts

Passé présent

Prolifique et volontiers provocateur, Karl Lagerfeld reste plus actuel que jamais, les Fashion Weeks printanières ayant coïncidé avec la sortie de Paradise Now : La Vie Extraordinaire de Karl Lagerfeld, une biographie du journaliste américain William Middleton.

Un préambule littéraire à la sortie d’une série Disney+ centrée sur les seventies, quand le Kaiser (incarné par Daniel Brühl) et Yves Saint Laurent dominaient la mode parisienne, Jared Leto ayant quant à lui été choisi pour jouer le couturier sur le grand écran. Autant d’hommages qui témoignent de l’impact profond de Karl Lagerfeld, même s’il n’est pas certain qu’il les aurait appréciés: après tout, n’assurait-il pas ne plus vouloir “revoir toutes ces vieilles robes”, lui qui détestait notoirement revenir sur le passé?

Lire aussi : Karl Lagerfeld raconté par son assistant personnel: « Il était comme un père pour moi »

Lire aussi : En images: Karl Lagerfeld, son entourage, ses défilés, ses égéries