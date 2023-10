La marque iconique de chemises Figaret débarque (enfin) en Belgique 

Depuis le 18 octobre, le temple français de la chemise s’est installé à Bruxelles sur l’avenue de la Toison d’Or dans un cadre ultra-contemporain. Une première incursion sur notre territoire pour la griffe.

Cela va faire quelques jours qu’une nouvelle enseigne occupe le numéro 19 de l’Avenue de la Toison d’Or. La célèbre maison française Figaret y a pris ses quartiers et entend bien habiller notre capitale de ce qu’elle fait de mieux: la chemise. Un emplacement tout réfléchi puisqu’il s’agit d’ « un axe plus masculin que l’avenue Louise, où il n’y a quasiment plus d’offres homme. Je crois que pour nous, c’est plus pertinent d’être sur la Toison d’Or », précisait Eléonore Baudry, la PDG de la marque française à nos confrères de Fashion Network.

Ainsi, sur près de 120 mètres carrés et sur deux niveaux, Figaret déploie tout son savoir-faire dans sa nouvelle boutique à l’esprit bibliothèque. Si le rez-de-chaussée s’apparente à tout ce qu’il y a de plus classique dans une boutique (la marque assume son côté BCBG) où les chemises sont tant suspendues sur de grands portants en laiton que rangées dans les bibliothèques qui courent sur tout le mur, l’étage lui sera réservé au sur-mesure et proposera un suivi et accompagnement personnalisés par les conseillers de la maison. Mais pour l’instant, l’enseigne prend ses marques sur notre territoire et il faudra encore patienter pour s’offrir une chemise Figaret sur-mesure.

Entre ses différents boutiques et corners, l’enseigne totalise environ 30 points de vente et celui qu’elle vient d’ouvrir à Bruxelles est son premier en Belgique. De quoi se réjouir pour la marque qui souffe ses 55 bougies cette année en s’offrant une collection anniversaire unique. Pour l’occasion, la griffe collabore avec la maison d’édition Gallimard reprenant les si beaux mots d’Arthur Rimbaud. Cette collection, ultra limitée s’accompagnera du recueil du poète Une saison en Enfer et sera disponible le 6 novembre.



L’art de la chemise

Ouverte en 1968, la marque créée à Biarritz s’est emparée de la chemise, pièce mixte incontournable et intemporelle de nos dressings et s’est efforcée de lui rendre ses lettres de noblesse. Son emblématique chemise en popeline blanche est désormais mixée avec des chemises plus casuals et aux coupes plus modernes, comme l’indispensable chemise Carl de la maison, au haut col droit coupé en V.

Forte de son expérience et de son savoir-faire accumulé depuis plus de 55 ans, Figaret maitrise cet art si subtil de la chemise, c’est d’ailleurs son slogan (« l’Art de la Chemise, ndlr.) qui s’affiche fièrement sur ses vitrines et dans le métro parisien.

C’est à découvrir au numéro 19 de l’Avenue de la Toison d’Or.

