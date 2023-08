Du blokecore au Brazilcore, la mode confortable et cool va droit au but

Alors que la Coupe du Monde Féminine bat son plein, une tendance émerge des terrains: le blokecore, néo-courant streetwear qui voit les fans de mode (mais pas forcément de foot) arborer fièrement une vareuse.

Chez les Britanniques, le terme « bloke » est utilisé pour désigner un individu de sexe masculin « souvent considéré comme quelque peu ordinaire ». Lire, « un brave gars », qui ne décrochera peut-être jamais le Nobel, mais qui est bien aimable (« a nice bloke ») et qui a des centres d’intérêts lambda, entre soirées au pub et soutien inconditionnel de son équipe de foot préférée.

De quoi inspirer Brandon Huntley, alias @londontonightfreestyle, le jeune Américain à l’origine du hashtag #blokecore sur TikTok, à qui on doit donc la dénomination de cette néo-tendance streetwear qui voit les branchés des deux sexes agrémenter leurs tenues de vareuses.

Vareuse et jupe Miu Miu, le blokecore prend du galon – Getty Images

La bonne nouvelle: nul besoin de maîtriser les règles du hors-jeu pour adopter ce vêtement aussi hype que confortable. L’autre bonne nouvelle: alors que la Coupe du Monde Féminine se joue en ce moment en Australie et en Nouvelle-Zélande, contribuant à asseoir encore un peu plus le sport féminin sur la scène internationale, c’est une excellente manière de marquer son soutien à un rapport plus égalitaire entre les sexes.

Et contrairement à d’autres obsessions streetwear de ces dernières années (coucou, les sneakers Triple S de Balenciaga à plus de 800€ la paire), avec un prix moyen démarrant autour d’une quarantaine d’euros pour une vareuse neuve, le blokecore est nettement plus accessible.

Leçon de style

Ce qui n’empêche pas la tendance d’être la nouvelle marotte de célébrités qui pourraient s’offrir une équipe de foot toute entière si le coeur leur en disait. Kendall Jenner et Gigi Hadid ont ainsi été photographiées vêtues de maillots assortis du PSG, tandis que Kim Kardashian a préféré au noir parisien le rouge vif d’une vareuse de l’AS Roma et que la top Winnie Harlow a opté pour sa part pour les rayures bleues et noires de l’Inter Milan.

La règle pour adopter la tendance comme il se doit? Il n’y en a pas! En effet, la vareuse se porte aussi bien accompagnée d’un cycliste ou d’un pantalon de jogging que twistée avec une jupe ultra féminine, des talons ou un pantalon de costume.

Le blokecore n’est pas une prescription, c’est une attitude, une dégaine cool qui permet de garder la tête fraîche grâce au tissu technique des vareuses. Même si, pour les critiques, il s’agit d’une appropriation de classe, rien de moins. Carton jaune?

Blokecore de Janeiro

« Les gars des cités, au bas des tours, qui portent tous les maillots des équipes de foot avec des joggings, étaient blokecore avant tout le monde alors » pointe ainsi, pince-sans-rire, un utilisateur d’Instagram, tandis qu’un autre raille une tendance « inventée par des Ricains qui ont compris le concept du soccer il y a 6 mois et qui ne savent pas que la plupart des gars en Europe en portent de base ». Hors-jeu, le blokecore?

À l’heure du rythme effréné de TikTok, les tendances s’enchaînent à toute vitesse et donnent parfois naissance à des variations toujours plus précises autour d’une même thème.

Ainsi, là où le blokecore, en hommage à son inspiration britannique, voyait ses adeptes adopter la dégaine d’une personnage de roman de Nick Hornby, les « vrais » cumulant vareuse, jeans droit taille basse et paire d’Adidas Samba, à l’été 2023, l’heure serait plutôt au Brazilcore.

Après le blokecore, le Brazilcore? Adriana Lima est déjà fan! – Getty Images

Soit, on l’aura compris, une déclinaison aux couleurs des Cariocas. Une tendance qui n’est pas simplement une évolution géographique mais bien une suite logique dans le temps: aux 90s, les hooligans et le football anglais, aux années 2000, le règne du Brésil et l’engouement international pour une équipe nationale qui comptait alors certains des meilleurs joueurs au monde.

Mais là aussi, gare à ne pas froisser les sensibilités avec vos choix vestimentaires: depuis la finale mythique France-Brésil, il s’en est passé des choses sous les tropiques, et s’il n’est pas tout à fait correct d’affirmer que Rio ne répond plus, lors de la gouvernance du populiste Jair Bolsonaro, le vert et jaune du drapeau (et du maillot) étaient devenus les couleurs de ralliement de l’extrême-droite brésilienne.

Un mauvais souvenir à transformer en coup franc une vareuse à la fois maintenant que Lula est au pouvoir? Carte rouge à celles et ceux qui affirment que la mode est futile…

