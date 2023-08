On a testé: 3 applis qui facilitent notre shopping en ligne

Histoire de shopper l’esprit malin et d’accumuler les bons plans, on a déniché pour vous trois applications afin de vous aider lors de vos séances d’achats de vêtements. Et comme un shoppeur averti en vaut deux, on ne pouvait pas les garder pour nous !

1. Good on you, pour attester de la durabilité d’une marque

Vous avez un coup de cœur sur une pièce mais vous voulez en savoir plus sur la marque et son empreinte carbone ainsi que ses engagements écologiques ? Good on you est l’application qu’il vous faut.

Le site internet a mis au point une application via laquelle la plateforme analyse une pléthore de marques en leur associant un score de durabilité, en fonction de leurs résultats.

Basé sur trois axes, l’impact de la marque sur la planète (usage des ressources, émissions carbones, utilisation de produits polluants ou non), sur les gens (comment l’industrie traite ses employés, les mesures de sécurités prises, un salaire décent) et sur les animaux (cruelty-free, vegan, ou encore le bien-être animal), les experts ont décortiqué les dessous des marques pour déterminer si, oui ou non, ces dernières sont éthiques et/ou responsables et évitent les pièges du greenwashing.



Votre pièce favorite n’obtient pas un score parfait ? Pas de panique, l’application vous propose des marques similaires et plus vertueuses qui pourraient vous convenir !



2. OneSecond, pour recréer vos tenues préférées en seconde main

OneSecond, c’est la friperie en ligne version 2.0 qui vous permettra de gagner du temps. Car à la place de perdre des heures à arpenter les dressings virtuels de centaines de revendeurs, la plateforme fonctionne un brin autrement.

« Les acteurs de la mode seconde main comme Vinted ont beau être très visibles, on passe des heures à scroller pour trouver leurs vêtements. Notre idée de base était donc de simplifier un maximum la recherche pour ce créneau grâce à une application mobile accessible », précise Charlotte Mardon, co-fondatrice de l’application auprès du site wedemain.

Concrètement, OneSecond agrège les catalogues de plusieurs plateformes de seconde-main (comme Vestiaire Collective, Collection 40 ou encore eBay) et grâce à un système de reconnaissance visuelle vous facilite la recherche. Vous avez vu un look qui vous plait sur Instagram ou TikTok ? Prenez le en screenshot et introduisez ce dernier dans l’application. OneSecond se charge du reste et en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, vous voilà avec la tenue recréée avec des articles similaires mais de seconde-main.

Cette espèce de Shazam du vêtement de la seconde main a été lancé en janvier 2022 et fait des émules. De notre côté, on est complétement fan. Un regret, l’application est réservée à la gent féminine, mais qui sait, peut-être que le catalogue homme verra le jour d’ici peu. On l’espère (très fort) en tout cas.



3. Cosh!, pour vous initier à la slow-fashion et préparer votre prochaine virée shopping green

Vous souhaitez en apprendre davantage sur la mode responsable et vous initier à ses arcanes mais vous ne savez pas vraiment par où commencer ? Rendez-vous sur Cosh! alors ! L’application belge se fait le chantre du shopping conscient dans notre plat pays et rend la mode éthique accessible à tous.



En plus de proposer de nombreux articles instructifs sur le sujet, de répertorier diverses jolies marques durables à suivre de près, l’application recense également les boutiques durables présentes proches de chez vous ! Vous préparez une virée shopping dans la Capitale ou à Anvers et vous l’aimeriez plus consciente ? Cosh! assure vos arrières.



Avec ses City Shopping Tours, Cosh! sélectionne soigneusement boutiques et points de ventes green mais aussi divers événements qui animent la ville de votre choix. Idéal pour celles et ceux qui veulent conserver un impact durable et positif en tant que touriste et consommateur donc. Présent dans 10 villes en Belgique, mais aussi au Pays-Bas, en Espagne et en Allemagne, l’application continue de faire des émules, et ce pour notre plus grand plaisir.



