Designer Sales Anvers, la carte interractive des adresses participantes

Avis aux férus de mode belge toujours en quête de bonnes affaires: les Designers Sales d’Anvers sont sur le point de débuter. Retrouvez la carte des boutiques participantes.

La semaine dernière, c’était les designers bruxellois qui bradaient leurs prix et vendaient leurs collections à moindre coûts. Dès le 8 mai, c’est au tour des créateurs anversois de faire de même. Deux fois par ans, les stocks des griffes belges sont vendus à prix réduits et font le bonheur de tout fashionistas en quête de bonnes affaires.



Les Designers Sales d’Anvers se tiendront du 8 au 14 mai dans la Capitale du Diamant. On a compilé pour vous les boutiques qui y participent.

La Liste des adresses participantes

ABELONE WILHELMSEN

Drukkerijstraat 2, 2000 Antwerpen

8-14 mai, 11:00-19:00

Cash, ou Bancontact (cartes de crédits et applications de payements acceptées également),

abelonewilhelmsen.com

AN BUERMANS

Karel Geertsstraat 5, 2140 Borgerhout

11-13 mai, 11:00-19:00

Cash ou applications de payement

anbuermans.be

ANJA SCHWERBROCK

Lange Kievitstraat 48, 2000 Antwerpen

10-13 mai, 10:00-18:00

Cash

anjaschwerbrock.com

ARTE

Begijnenstraat 23, 2000 Antwerpen

8-14 mai, 11:00-18:00

Cash

arte-antwerp.com

BOTTER + HNST

Schuttershofstraat 17, 2000 Antwerpen

9-13 mai, 10:00-19:00

Cash et Bancontact

botter.world

BINÔCHE + NATAN EYEWEAR

Wetstraat 67, 2060 Antwerpen

9-14 mai, 11:00-17:00

Cash et applications de payement

binoche.be

CAFE COSTUME

Dendermondestraat 44, 2018 Antwerpen

11-12 mai, 10:00 – 21:00

Payements mobiles ou carte

cafecostume.com

CAPARA

Kleine Markt 7, 2000 Antwerpen (art gallery)

8-13 mai, 11:00-18:00

Cash

@capara_official

CHRISTIAN WIJNANTS

Schuttershofstraat 19, 2000 Antwerpen

9-13 mai, 10:00-19:00

14 mai, 12:00-19:00

Cash, Bancontact et cartes de crédits

christianwijnants.com

CURRENT ANTWERP

Pelgrimstraat 6 / Vlaeykensgang , 2000 Antwerpen

8-13 mai, 10:30-17:30

Cash et Bancontact

currentantwerp.com

DANIEL ANDRESEN

Provinciestraat 114, 2018 Antwerpen

11-13 mai, 11:00-18:00

Cash, Bancontact

danielandresen.com

DRIES VAN NOTEN

IJzerlaan 3, 2060 Antwerpen

9-14 mai, réservation en ligne via Evenbrite

Bancontact, cartes de crédit, applications de payement

driesvannoten.com

HOWLIN’

Adresse: pas encore fixée

11-12 mai, 10:00-19:00

13-14 mai, 11:00-18:00

Cash

howlinknitwear.com

EAT DUST / GIRLS OF DUST

IJzerlaan 7, 2060 Antwerpen

12-14 mai, 11:00-18:00

Cash, Bancontact et cartes de crédit

eatdustclothing.com

ELLEN VERBEEK

Kronenbergstraat 28, 2000 Antwerpen

9-13 mai, 11:00-18:00

Cash

ellenverbeek.com

GRAANMARKT 13 + KASSL EDITIONS

Graanmarkt 13, 2000 Antwerpen

8-13 mai, 10:30-18:30

Cash, Bancontact et cartes de crédits

graanmarkt13.be

kassleditions.com

FACON JACMIN

Kammenstraat 58, 2000 Antwerpen

8-13 mai, 10:30-18:00

Bancontact, cartes de crédits et applications de payement

faconjacmin.com

FLORENTINA LEITNER + LEO + MERYLL ROGGE

Leguit 15, 2000 Antwerpen

11-12 mai, 18:30-20:30

13 -14 mai, 13:00-18:00

13 -14 mai, 13:00-18:00 LĒO: cash et applications de payements

Florentina Leitner: cash, Bancontact, application de payement et PayPal

Meryll Rogge: cash et application de payement

leo-official.com

florentinaleitner.com

meryllrogge.com

JEWELLERY BY ELKE PEETERS

8 – 14 mei

Seulement en ligne via elkepeeters.com

MR MITTENS

Pieter van Hobokenstraat 14-16, 2000 Antwerpen

10-11 mai, 9:00-19:00

12 mai, 9:00-17:00

13 mai, 10:00-17:00

12 mai, 9:00-17:00 13 mai, 10:00-17:00 cash, Bancontact, cartes de crédit, applications de payements

ilovemrmittens.com

JACKI COLLET

@Scruples

Mechelsesteenweg 90, 2018 Antwerpen

10-13 mei, 11:00-18:00

Cash, Bancontact et carte de crédits

jackicollet.com

scruplesantwerpen.be

JAN-JAN VAN ESSCHE

Dambruggestraat 48, 2000 Antwerpen

9-14 mai, 12:00-18:30

Cash, Bancontact et cartes de crédit

janjanvanessche.com

ateliersolarshop.be

JUDITH

Lange Gasthuisstraat 29/31, 2000 Antwerpen

11-13 mai, 10:00-18:00

Cash, Bancontact et applications de payement

judithlingerie.com

HOWL + LLATELIER + KATRIEN VAN HECKE

Mechelsesteenweg 78, 2018 Antwerpen

9-13 mai, 11:00-18:00

Cash, Bancontact et cartes de crédit

howl.land

@loreleer

@katrienvanhecke

KLAAR DEVILLÉ

Volkstraat 20, 2000 Antwerpen

9-13 mai, 11:00-18:00

Cash, Bancontact et applications de payements

atelierdeville.be

LA COLLECTION

Steenhouwersvest 46, 2000 Antwerpen

9-14 mai, 12:00-18:00

Cash et applications de payements

lacollection.be

LA FILLE D’O

Kasteelpleinstraat 64, 2000 Antwerpen

9-13 mai, 10:00-18:00

Cash, Bancontact, cartes de crédit et applications de payements

lafilledo.com

LABELLOV

Verlatstraat 15, 2000 Antwerpen

8, 9, 11 mai, 09:30-17:30

10 mai, 09:30-17:00

Cash, Bancontact et cartes de crédit

labellov.com

LABELS INC.

Nationalestraat 95, 2000 Antwerpen

8-13 mai, 11:00-18:00

Cash, Bancontact et cartes de crédit

labelsinc.be

LES BELGES

Meerlaarstraat 84, 2430 Laakdal

8-13 mai, 11:00-18:00

Cash et applications de payements

lesbelges.com

MAISON TYLAINE

@D.riem (Hof Van Riemen)

Orshagenstraat 11, 2220 Heist-op-den-Berg

11 mai, 13:00-18:00

Cash et applications de payements

maisontylaine.com

MON COL ANVERS

Draakstraat 17, 2018 Antwerpen

10-13 mai, 11:00-18:00

Cash et applications de payements

moncol.be

MOMU SHOP

Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen

9-14 mai, 10:00-18:00

Bancontact et cartes de crédit

momu.be

ONLY STYLE REMAINS

Nationalestraat 101, 2000 Antwerpen

8-14 mai, 11:00-18:00

Cash, Bancontact, cartes de crédit et applications de payements

onlystyleremains.be

RAF SIMONS

Venusstraat 16, 2000 Antwerpen

9-12 mai, 10:00-18:00

13 mai, 10:00-19:00

Cash, Bancontact et cartes de crédit (pas d’Amercian Express)

rafsimons.com

ROSIER 41

Rosier 41, 2000 Antwerpen

9-13 mai, 10:30-18:00

Cash et Bancontact

rosier41.be

RUNDHOLZ

Oudaan 6, 2000 Antwerpen

9-13 mai, 11:00-18:00

Cash, Bancontact et cartes de crédit

studiorundholz.de

SCARVES AND STUFF BY SOLANGE

@Atelier Sur

Korte Slachterijstraat 1, 2060 Antwerpen

12 mai, 14:00- 20:00

13-14 mai, 11:00-18:30

Cash, Bancontact, carte de crédits et applications de payements

scarvesandstuff.be

STEPHAN SCHNEIDER

Oude Koornmarkt 58, 2000 Antwerpen

10 mai, 17:00 -21:00

11-13 mai, 12:00 -19:00

11-13 mai, 12:00 -19:00 Cash, Bancontact et cartes de crédit

stephanschneider.be

STUDIO COLLECT

Godtsstraat 19, 2140 Borgerhout

10-12 mai, 11:00-18:00

Cash, Bancontact, cartes de crédits et applications de payement

studiocollect.com

TOOS FRANKEN

@DEUSS Gallery

Provinciestraat 11, 2018 Antwerpen

10-13 mai, 11:00-18:00

Cash, Bancontact et cartes de crédit

toosfranken.com

KATE & JULES + TRES SIS ZERO

Verschansingstraat 42/44, 2000 Antwerpen

8-13 mai, 10:00-18:00

Kate & Jules: cash, Bancontact, cartes de crédits et applications de payement

Tres sis zero: cash et applications de payement

kateandjules.be

tressiszero.com

VAN HONGO

Aalmoezenierstraat 5, 2000 Antwerpen

8-14 mai, 11:30-18:30

Cash, Bancontact et cartes de crédit

vanhongo.com

VERTICAL RAGS + RUNWAY GARMENTS + 65 GARMENTS + SNF GRAILS

Bredastraat 136-138, 2060 Antwerpen

12 mai, 13:00-19:00

13 mai, 11:00-18:00

13 mai, 11:00-18:00 Cash et PayPal

verticalrags.eu

@runwaygarments

@65garments

@snfgrails

WALTER VAN BEIRENDONCK + DIRK VAN SAENE

Aalmoezenierstraat 2, 2000 Antwerpen (1e verdieping)

8-12 mai, 10:00-18:00

Cash et Bancontact

waltervanbeirendonck.com

WRIGHT.

Steenhouwersvest 18, 2000 Antwerpen

8-13 mai, 11:00-18:00

Cash, Bancontact et applications de payements

wright-label.com