Designers Sales Anvers: la mode des créateurs belges à prix mini (carte)

Vous aimez la mode, la création et encore plus quand elle est belge et à prix abordable? Pendant une semaine, les créateurs mettent en vente à prix réduits leurs stocks, surplus, fins de série et même leurs tissus non utilisés. Découvrez la liste des créateurs et boutiques participants.

Vente de stocks, surplus, fins de séries et même tissus à petits prix: en attendant la deuxième édition bruxelloise qui se déroulera les 19 et 20 novembre prochains, voici la liste des créateurs et des boutiques anversoises à participer du 14 au 19 novembre aux Designer Sales, organisés par Le Vif Weekend et Knack Weekend.

(Cette liste est mise à jour régulièrement.)

ABELONE WILLHELMSEN

Du 14 au 20 novembre : 15h – 19h

Paiement cash, par cartes, de débit ou de crédit

Adresse : Eliaertsstraat 16, 2140 Borgerhout

abelonewilhelmsen.com

ANJA SCHWERBROCK

Du 15 au 19 novembre : 10h-18h

Paiement cash

Adresse : Lange Kievitstraat 48, 2018 Anvers

anjaschwerbrock.com

ANNELIES TIMMERMANS

Du 16 au 20 novembre

16 – 19 novembre : 11h – 18h

20 novembre : 11h – 17h

Paiement cash et mobile

Adresse : Vrijdagmarkt 13, 2000 Anvers

anneiestimmermans.com

ATELIER 11

Du 16 au 19 novembre : 11h – 18h

Paiement cash ou électronique

Adresse : Scheldestraat 32, 2000 Anvers

Atelier11.com

BINÔCHE (Optique)

Du 18 au 19 novembre : 9h – 17h

Vous pouvez payer en espèces et mobile

Adresse : Wetstraat 67, 2060 Anvers

binoche.be

CAFE COSTUME

17 novembre : 17h00 – 21h00

18-19 novembre : 10h – 18h

20 novembre, 11 h – 16 h

Le paiement peut être effectué par voie électronique

Adresse : Dendermondestraat 44, Anvers

cafecostume.com

CAPARA

Du 15 au 19 novembre : 11h – 18h

Paiement cash

Adresse : Kleine Markt 7, 2000 Anvers

capara_official

CEDRIC JACQUEMYN

Du 14 au 19 novembre : 12h – 18h

Paiement cash, électronique et mobile

Adresse : Gijzelaarsstraat 29, 2000 Anvers

cedricjacquemyn.be

CHRISTIAN WIJNANTS

Du 15 au 19 novembre : 10h – 19h

Paiement cash, ou par cartes bancaires

Adresse : Schuttershofstraat 19, 2000 Anvers

christianwijnants.com

DANIEL ANDRESEN

Du 14 au 20 novembre : 12h – 18h

Paiement cash et carte de débit

Adresse : Provinciestraat 114, 2018 Anvers

danielandresen.com

DRIES VAN NOTEN

Du 15 au 20 novembre

Paiement par Bancontact, carte de crédit et Visa

Adresse : Mexicostraat 5, 2000 Anvers

Pour plus de facilité, réservez un créneau horaire en ligne. Plus d’informations à ce sujet suivront plus tard ici ou via driesvannoten.com

ELLEN VERBEEK

Du 15 au 19 novembre : 11h – 18h

Paiement cash

Adresse : inconnue, une mise à jour suivra

ellenverbeek.com

FACON JACMIN

Du 14 au 19 novembre : 10h30 – 18h00

Paiement par mobile

Adresse : Kammenstraat 58, 2000 Anvers

fr.faconjacmin.com

FLORENTINE LEITNER

du 14 au 16 novembre

14 novembre : 12h00 – 18h00

15 et 16 novembre : 9h – 18h

Paiement électronique et mobile

Adresse : Provinciestraat 11, Anvers

florentinaleitner.com

FRANCHEMENT

16 – 19 novembre : 11h – 18h

20 novembre : 12h – 17h

Paiement cash ou électronique

Adresse : Kloosterstraat 82, 2000 Anvers

franchement.be

I LOVE MR MITTENS

Du 16 au 19 novembre

16 novembre : 10h – 18h

17 novembre : 9h – 19h

18 novembre : 10h – 18h

19 novembre : 11h – 17h

Paiement cash, électronique et mobile

Adresse : Pieter Van Hobokenstraat 14-16, 2000 Anvers

ilovemrmittens.com

JAN-JAN VAN ESSCHE

Du 15 au 20 novembre : 12h – 18h30

Paiement cash, Bancontact, carte de crédit et Visa

Collections et tissus

Adresse : Atelier Solarshop, Dambruggestraat 48, 2060 Anvers (Borgerhout)

janjanvanessche.com

LA FILLE D’Ô

Du 15 au 19 novembre : 10h – 18h

Paiement cash, par Bancontact et par visa

Adresse : Kasteelpleinstraat 64, 2000 Anvers

lafillo.com

LABELS INC

Du 16 au 19 novembre : 11h – 18h

Paiement cash, par Bancontact et par carte de crédit

Adresse : Nationalestraat 95, 2000 Anvers

labelsinc.be

LEO

18 novembre : 19h – 21h30

19 novembre : 13 h – 19 h

20 novembre : 12 h – 18 h

Paiement cash et mobile

Adresse : Leguit 15, 2000 Anvers

leo-officiel.com

LES BELGES

Du 14 au 20 novembre

14 – 17 novembre : 12h – 18h

18 novembre : 10h – 20h

19 – 20 novembre : sur rendez-vous

Paiement cash et mobile

Adresse : Meerlaarstraat 84, 2430 Laakdal

lesbelges.com

MAISON TRICOT + SIGI

Du 14 au 20 novembre : 10h – 18h

Paiement cash et électronique

Adresse : Wolstraat 16, 2000 Anvers

maisontricot.be et sigi.be

MAISON TYLAINE

Uniquement le 20 novembre : 14h – 18h

Paiement cash et Payconiq

Adresse : Hof Van Riemen (D.riem), Orshagenstraat 11, 2220 Heist-op-den-Berg

maisontylaine.com

MON COL ANVERS

Du 16 au 19 novembre : 11h – 18h

Paiement cash et mobile

Adresse : Draakstraat 17, 2018 Anvers

moncol.be

RAF SIMON

Du 16 au 19 novembre : 10h – 18h

Paiement cash, par Bancontact, Mastercard et Visa

Adresse : Venusstraat 16, 2000 Anvers

ROSIER 41

Du 15 au 19 novembre : 10h30 – 18h00

Paiement cash et par carte de débit

Adresse : Rosier 41, 2000 Anvers

rosier41.be

RED JULIETTE

Du 17 au 19 novembre

17 novembre : 14h – 18h

18-19 novembre : 12h – 18h

Paiement cash et par cartes

Adresse : Lange Koepoortstraat 78, 2000 Anvers

redjuliet.be

STEPHAN SCHNEIDER

Du 16 au 19 novembre

16 novembre : 17h00 – 21h00

17 – 19 novembre : 12h – 19h

Paiement cash et par cartes de débit

Adresse : Oude Koornmarkt 58, 2000 Anvers

info@stephanschneider.be

STUDIO RUNDHOLZ

Du 15 au 19 novembre : 11h – 18h

Paiement cash et par cartes de débit

Adresse : Oudaan 6, 2000 Anvers

studiorundholz.de

THIRON (shoes)

Du 14 au 19 novembre : 10h – 18h

Paiement cash, par carte de débit, par carte de crédit et Visa

Adresse : Sint-Antoniusstraat 2, 2000 Anvers

thiron.com

TOOS FRANKEN

Du 14 au 20 novembre

14 – 19 novembre : 11h – 18h

20 novembre : 12h – 17h

Paiement cash, par carte de débit, par carte de crédit et Visa

Adresse : Dunden, Lange Gasthuisstraat 29, 2000 Anvers

shop.toosfranken.com

TRES SIZE ZERO

Du 14 au 20 novembre : 11h – 18h

Paiement cash, électronique et mobile

Adresse : à confirmer

tressizezero.com

VAN HONGO

Du 16 au 20 novembre : 11h30 à 18h30

Paiement cash, par carte de débit, par carte de crédit et Visa

Adresse : Aalmoezenierstraat 5, 2000 Anvers

vanhongo.com

WALTER VAN BEIRENDONCK + DIRK VAN SAENE

Du 14 au 19 novembre : 10h – 18h

Paiement cash et électronique

Adresse : Aalmoezenierstraat 2, 2000 Anvers

www.waltervanbeirendonck.com

WRIGHT.LABEL

Du 14 au 19 novembre : 11h – 18h

Paiement cash, électronique et mobile

Adresse : à confirmer

wright-label.com