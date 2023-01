Laine ou polaire, quelle matière vous protègera le mieux du froid?

Vague de froid et crise énergétique = vague à l’âme? Pas en choisissant les bonnes matières. D’ailleurs, laine ou polaire, laquelle protège le mieux du froid?

Tout dépend de la situation pour laquelle on s’habille. Si laine et polaire sont toutes les deux indiquées pour maintenir sa température corporelle, cette dernière sera plus adaptée lorsque vous êtes en mouvement, tandis que la laine vous tiendra chaud même si vous êtes statique.

Ainsi que l’explique The North Face, « la polaire est une matière synthétique qui vous tient chaud en retenant la chaleur corporelle près de la peau. Quand il fait froid, la polaire ralentit la perte d’énergie thermique de votre corps vers l’air ambiant et est idéale lorsque vous l’utilisez pour une activité intense ». Si vous vous activez, la polaire va conserver la chaleur que vous produisez, tout en présentant l’avantage d’être plus légère mais aussi de sécher plus rapidement que la laine. Laquelle, ainsi que le rappelle encore l’équipementier préféré de la Gen Z, « est réputée pour ses propriétés très isolantes ».

En capturant des poches d’air près du corps, le taux de transfert de chaleur est réduit. Vous restez ainsi confortablement au chaud dans les environnements froids. La laine assure l’isolation et reste respirante lorsque vous commencez à transpirer, ce qui est rarement le cas des tissus naturels ».

Uniqlo

Autre option: opter pour un tissu malin. Chez Uniqlo, la gamme Heattech a ainsi été conçue pour convertir l’humidité du corps en chaleur et préserver celle-ci sans avoir besoin d’accumuler les couches épaisses pour autant. De son côté, Damart a mis au point la fibre Thermolactyl, dont il vante le principe « thermo-régulateur, synonyme d’une chaleur naturelle et saine, adaptée à toutes les circonstances », tandis que Patagonia a pour sa part développé un Capilene fabriqué à 68% à base de matériaux recyclés, dont 51% de laine mérinos et 49% de polyester, pour offrir une sensation de chaleur tout évacuant la transpiration, empêchant l’apparition de mauvaises odeurs et sèchant très rapidement.

The North Face

Bon à savoir, si vous faites le pari de la laine mais que vous avez la peau sensible, mieux vaut privilégier la laine de mérinos ou d’alpaga, plus douces, ou encore le cachemire. Enfin, sachez encore que malgré son aspect ultra délicat et son toucher « glacé », la soie, lorsqu’elle n’est pas mélangée à d’autres tissus dans la composition du vêtement, présente des propriétés isothermiques qui permettent d’isoler le corps du froid. De quoi accumuler encore un peu les couches avant de devoir remonter le thermostat…