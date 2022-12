Emily In Paris: les looks de la saison 3 qui nous ont tapés dans l’œil

Sortie le 21 décembre, la saison 3 d’Emily in Paris cartonne sur Netflix. Personnage autant adoré que détesté, on revient sur les looks de notre très chère Emily Cooper préférés.

Et c’est reparti pour un troisième tour ! Emily in Paris a signé son grand retour pour une troisième saison plus mode que jamais. C’est que notre ingénue américaine est plus stylée que jamais en arpentant les rues d’un Paris (à peine) glamourisé. Dix épisodes durant, c’est une garde-robe colorée et bien particulière qu’Emily nous dévoile, avec des looks toujours plus travaillé issus d’une série résolument fashion.

Mais elle évolue notre Emily. Si elle est coincée dans un triangle amoureux et qu’on l’avait quittée en fin de saison 2 complétement perdue sur son avenir, son sens de la mode a changé à force de vivre dans la Ville Lumière et par son passage chez Savoir. Des looks un rien moins colorés, empruntant un peu de noir et de blanc, couleurs fétiches de son amie Camille (la French Girl par excellence) ou encore des coupes plus moulantes ou différentes (on retient particulièrement un certain pantalon taille haute) inspiré de sa patronne, Sylvie.

On vous a compilé nos looks préférés qu’on a spotté dans la troisième saison d’Emily In Paris

1/8 2/8 Lily Collins, Lucien Laviscount, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Marie Etchegoyen/Netflix 3/8 Lily Collins, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Netflix 4/8 Lily Collins, Lucien Laviscount, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Stephanie Branch/Netflix 5/8 Ashley Park, Lily Collins, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Netflix 6/8 Lily Collins, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Marie Etchegoyen/Netflix 7/8 Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Stephanie Branch/Netflix 8/8 Ashley Park, Lily Collins, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Stephanie Branch/Netflix 1/8 2/8 Lily Collins, Lucien Laviscount, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Marie Etchegoyen/Netflix 3/8 Lily Collins, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Netflix 4/8 Lily Collins, Lucien Laviscount, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Stephanie Branch/Netflix 5/8 Ashley Park, Lily Collins, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Netflix 6/8 Lily Collins, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Marie Etchegoyen/Netflix 7/8 Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Stephanie Branch/Netflix 8/8 Ashley Park, Lily Collins, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Stephanie Branch/Netflix Lily Collins, Lucien Laviscount, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Marie Etchegoyen/Netflix Lily Collins, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Netflix Lily Collins, Lucien Laviscount, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Stephanie Branch/Netflix Ashley Park, Lily Collins, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Netflix Lily Collins, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Marie Etchegoyen/Netflix Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Stephanie Branch/Netflix Ashley Park, Lily Collins, « »Emily in Paris » » Season 3 (2022). Photo credit: Stephanie Branch/Netflix

A lire aussi: Quelles sont les séries qui influencent le plus nos garde-robes