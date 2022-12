Quelles sont les séries qui influencent le plus nos garde-robes

Elles font et défont les tendances, et influencent vos looks comme jamais auparavant. On ne parle ni des grandes maisons de luxe, ni de Kim Kardashian, mais des séries devenues de véritables sources d’inspiration. La preuve avec le drama Euphoria, série la plus influente sur la mode, parvenue en quelques mois à rendre les Y2K plus désirables que jamais.

Certaines séries TV sont indissociables de la mode. Gossip Girl et Sex and the City l’ont maintes fois prouvé en parvenant en un épisode seulement à propulser une marque ou un créateur au sommet en termes de popularité. Mais ces dernières années, l’influence des séries télévisées sur la fashion sphère est allée au-delà de tout ce que l’on avait pu voir jusqu’alors… Des dramas comme Squid Game ou Lupin, aux synopsis pourtant très éloignés du folklore de la mode, sont parvenus à se hisser au rang de prescripteurs de tendances. Un phénomène qui a transformé de simples personnages fictifs en influenceurs mode incontournables.

Le retour des Y2K

Euphoria, le drame porté par Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie, et Barbie Ferreira, tire son épingle du jeu, en devenant la série télévisée la plus influente sur la mode en 2022. Une étude réalisée par l’enseigne de fast-fashion Boohoo* fait état de pas moins de 132.900 recherches mensuelles dans le monde associant la série à la mode. Des chiffres qui ont de quoi impressionner, surtout si l’on considère que la deuxième saison a été diffusée au tout début de l’année 2022. L’étude montre également que les termes « Euphoria outfits » (« les tenues d’Euphoria ») ont été recherchés en moyenne 121.000 fois par mois, soit plus que pour toutes les autres séries TV du Top 10 réunies.

Si toutes les stars de la série sont aujourd’hui considérées comme de véritables icônes de mode, il faut rappeler qu’Alexa Demie, alias Maddy Perez, s’est clairement distinguée cette année en participant grandement au retour en grâce des Y2K dans notre dressing. Pantalons taille basse, crop tops, accessoires en forme de papillon, ras-de-cou, ou encore salopettes…

On ne compte plus les pièces mode aperçues dans la série qui se sont imposées dans nos armoires tout au long de l’année, poussées bien après la diffusion du drama par des icônes telles que Hailey Bieber ou Bella Hadid. Le tout démontrant à quel point ces shows télévisés influencent la mode, et ce par l’intermédiaire des réseaux sociaux – et donc des nouvelles générations.

Euphoria serie HBO influenceuse mode

Le chic à la française

Loin derrière Euphoria, c’est Emily in Paris, dont la troisième saison est diffusée dès aujourd’hui, mercredi 21 décembre, sur Netflix, qui déchaîne les passions. Le tout avec pas moins de 39.900 recherches mensuelles dans le monde pour des termes associés aux pièces mode de la série. Un succès qui a clairement contribué à hisser le chic à la française, bien qu’un brin caricatural dans la comédie romantique, au sommet des tendances mode cette année. Le béret, les blazers, les bottes hautes, et les manteaux léopard, comptent parmi les pièces qui ont bénéficié de cet engouement pour la série.

Dans le reste du classement, on retrouve Stranger Things (28.800 recherches mensuelles), qui a ravivé une certaine nostalgie pour la mode des années 1980, Peaky Blinders (18.200), et bien évidemment La Chronique des Bridgerton (14.400), à l’origine de tendances inattendues, comme le corset ou les gants longs qui, à défaut de s’être imposés dans la rue, ont affolé les compteurs sur les réseaux sociaux.

Les Chroniques de Bridgerton

Notons que la série Euphoria s’impose également comme celle qui aurait le plus influencé la mode « depuis toujours ». Un constat à prendre avec des pincettes, puisque des séries comme Gossip Girl et Sex and the City, diffusées à la fin des années 1990 et au début des années 2000, n’ont pu bénéficier à l’époque de l’analyse de ces données de recherche sur des plateformes comme Google. Difficile donc de déterminer quel drama s’est imposé comme le plus influent dans la fashion sphère.