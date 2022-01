Glenn Martens, styliste belge de Y/Project et de Diesel qui vient de présenter une collection haute couture pour Jean Paul Gaultier, présidera le jury mode du festival international de Hyères, dans le sud de la France, en octobre. Le Belge Pierre Debusschere présidera quant à lui le jury photo.

La 37e édition du festival international de mode, de photographie et d'accessoires de mode, connu comme le tremplin pour la jeune création, se tiendra du 13 au 16 octobre, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Son lancement a eu lieu vendredi soir au 19M, nouveau lieu de la Maison Chanel destiné à réunir ses maisons de métiers d'art à la porte d'Aubervilliers (nord de Paris).

Le 19M,Porte d'Aubervilliers et imaginé par Rudy Ricciotti © Getty Images

Diplômé de l'Académie Royale d'Anvers, Glenn Martens est le directeur artistique de la marque Y/Project, où il fait de la mode expérimentale, et du géant italien Diesel.

Il a présenté mercredi sa collection haute couture avec des silhouettes corsetées pour Jean Paul Gaultier, qui a dit avoir pris un coup de jeune grâce à cette collaboration. Après avoir tiré sa révérence en 2020, Jean Paul Gaultier invite des jeunes stylistes pour faire des collections pour sa marque.

Aska Yamashita, directrice artistique de l'atelier Montex, maison de broderie appartenant au groupe des Métiers d'Art de Chanel depuis 2011, présidera le jury des accessoires de mode.

Le jury photo sera présidé par le Belge Pierre Debusschere, qui a fait des campagnes de mode du couturier Raf Simons et des clips de la superstar Beyoncé.

Pierre Debusschere est en outre l'un des lauréats des Belgian Fashion Awards 2019.

© FILLE ROELANTS

Plus ancien des concours de mode destinés aux jeunes professionnels du monde entier, le festival de Hyères a récompensé par le passé le Belge Anthony Vaccarello, aujourd'hui styliste de Saint Laurent, ou le duo néerlandais Viktor&Rolf, qui a défilé aux semaines de la haute couture à Paris.

Distingué en 2018, un autre duo néerlandais, Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh, a été ensuite nommé à la direction artistique de Nina Ricci et présente les collections de sa marque Botter à Paris.

