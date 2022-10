Hyères 2022: le festival où les Belges sont à l’honneur

Les Belges sont à l’honneur au 37e Festival International de mode, de photographie et d’accessoires. Ce concours a nul autre pareil se tient du 13 au 16 octobre 2022, à Hyères, dans le cadre époustouflant de la Villa Noailles. Il draine tout ce que la jeune création a de mieux.

Les habitués et les intimes disent Hyères, pour faire plus court que le très officiel « Festival International de mode, de photographie et d’accessoires ». Hyères donc, c’est 30 finalistes, 3 catégories, 8 prix en tout, plus de 12 partenaires, 1 villa sublissime perchée sur une presqu’île et 1 public avide de découvrir la jeune création.

Glenn Martens, président du Jury Mode

Cette 37e édition a l’accent belge. Parce que Glenn Martens, directeur artistique de Y/Project et Diesel, est le président du jury du concours Mode. Parce que Pierre Debusschere, photographe et réalisateur devenu Bruxellois est le président du jury du concours de photographie.

Et que, à sa suite, dans sa fine équipe, il a notamment choisi d’inviter Pieter Mulier, directeur artistique de la maison Alaïa et Matthieu Blazy, directeur artistique de Bottega Veneta. Certes, ce dernier a une carte d’identité française, mais on se permet de l’assimiler parce qu’il a étudié à La Cambre Mode(s).

Pierer Debusschere, président du jury photographie

On fait de même avec les jeunes créateurs et créatrices dont les études portent le sceau de cette école bruxelloise, de l’Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers ou de toute autre institution qui forme aux métiers de la mode et de la photo. Les pédagogies de ces scolarités laissent des traces et donnent à ces parcours un je-ne-sais-quoi de belgitude qu’ils revendiquent.

Et parmi les finalistes des trois concours, on trouve aussi des jeunes gens qui ont quelque chose à voir avec notre plat pays : Emma June Roze (en photo) est née à Bruxelles, Alizée Loubet et Fernando Miro pour Mipinta (en mode), Adèle Dendaletche et Justine Gévas (en accessoires) ont été formés à la Cambre et Lisa Van Wersch (en accessoires). On leur souhaite le meilleur, évidemment.

La silhouette Mipinta par Alizée Loubet et Fernado Miro dans la catégorie Mode

Vive la jeune création

Ce Festival est le plus ancien concours de mode destiné aux jeunes créateurs dans le monde. Il avait quelque chose d’utopique quand Jean-Pierre Blanc l’a fondé, osant le challenge. Aujourd’hui épaulé par sa président Pascale Mussard, grande dame de la mode, l’homme fougueux et passionné est toujours aux manettes, il mérite une médaille.

Car depuis 1986, son festival a pour vocation la promotion et le soutien à la jeune création internationale de mode. Il s’est étoffé au fil des ans, avec, depuis 1997, un concours dédié aux photographes émergents et depuis 2016, un concours qui couronne les nouveaux créateurs d’accessoires. Les grandes maison, Chanel, Hermès, American Vintage, les Galeries Lafayette, LVMH Et Première Vision, tout ce qui fait la mode, la pense, la crée, l’anticipe, la fabrique, la vend et/ou tente de la rendre plus vertueuse se donne rendez-vous à la Villa Noailles, le temps d’un week-end à nul autre pareil.

villanoailles-hyères.com