Ce dimanche 2 mars, le gratin du cinéma était rassemblé à Los Angeles pour la 97e édition des Academy Awards, mieux connus sous le nom des Oscars. L’occasion pour les stars de sortir leurs tenues les plus époustouflantes, et pour nous, pauvres mortels, de nous en inspirer pour glaner les tendances à répliquer.

C’est que comme lors de toutes les autres cérémonies similaires, il y a en réalité deux palmarès aux Oscars: les statuettes officielles, décernées par le jury après un processus de sélection qui dure parfois plusieurs mois, et puis les accolades officieuses, qui récompensent un autre talent: celui de s’habiller avec élégance, d’enchanter et de surprendre.

Et si, réalistiquement, seule une toute petite proportion des quidams qui se passionnent pour les tenues des stars auront un jour l’occasion (ou faut-il parler d’opportunité?) de porter une tenue de gala au budget à 5 chiffres ou plus, il n’empêche que les tapis rouges sont une excellente source d’inspiration.

La preuve avec ces 5 tendances épinglées lors de la cérémonie de ce 2 mars.

Rouge toujours

Sur TikTok, le rouge, dans toutes ses nuances, n’en finit pas de mettre tout le monde d’accord, qu’il s’agisse de « l’unexpected red theory » et de la conviction qu’il suffit d’un meuble ou objet rouge bien choisi pour sublimer une pièce, à la « full face no mascara » qui voit ses adeptes opter pour des yeux vierges de maquillage contrastés par une bouche écarlate, ou encore la « red nails theory » selon laquelle il suffirait de peindre ses ongles de la bonne nuance de carmin pour trouver l’amour.

Est-ce donc si surprenant que le tapis rouge des Oscars ait été foulé par pléthore de stars vêtues de magenta, coquelicot, groseille ou encore rouge tomate? Pas vraiment. Mais ce qui ravit, c’est l’audace de Colman Domingo, qui a osé le costume rouge et noir sans ressembler à une relique ratée d’un chanteur de boys band.

De quoi donner des idées aux futurs mariés?

D’or ou d’argent

Qu’importe, pourvu que ça scintille! Les coloris métallisés ont en effet fait une apparition remarquée sur le tapis rouge, de la robe argentée de Demi Moore, qui concourait pour l’Oscar de la Meilleure actrice (remporté par Mikey Madison pour Anora) à Selena Gomez, en or rose rehaussé de pierreries, en passant par Emma Stone, en doré, sans oublier la Britannique Felicity Jones, dont la robe au rendu presque liquide semblait être faite de mercure.

Retour à l’âge de pierre(s)

On les croyait reléguées aux années 80, ou à la rigueur, aux fêtes de fin d’année, mais les pierreries décoratives ont encore de beaux jours devant elle s’il faut en croire les tenues aperçues sur le tapis rouge des Oscars.

Outre Selena Gomez, Emilie Livingston, l’épouse de l’acteur Jeff Goldblum, mais aussi Shauna Robertson, mariée à Edward Norton, ou encore Tia Carrere, ont toutes fait le choix de robes rehaussées de cristaux, strass et autres pierres colorées.

Et que ça sculpte!

Des volumes des robes des stars de Wicked, Cynthia Erivo et Ariana Grande, à l’effet quasi colonnade du bustier de Zoe Saldaña, des épaules ultra affirmées d’Ava Duvernay, du décolleté volumineux de Scarlett Johansson ou à la robe audacieuse au possible (et rouge, tiens donc) de Sarah Paulson, les détails sculpturaux étaient partout, et promettent l’arrivée de volumes réjouissants dans nos garde-robes.

Rose toujours

Mais attention, pas celui de Barbie. Ainsi que l’ont démontré Mikey Madison et Monica Barbaro, en rose poudré, ou Rachel Sennott, en vieux rose, on opte pour des nuances plus délicates, à la fois élégantes, romantiques et intemporelles.

Signe des temps: la fast-fashion a déjà anticipé la tendance, et de Mango à Pull & Bear en passant par Zara et H&M, on retrouve du rose poudré dans toutes les grandes enseignes, décliné en version old money sur des polos en maille, ou street wear, avec des coupes oversize.

Et les Oscars des plus belles tenues vont à…



Cynthia Erivo, dont la robe Louis Vuitton d’un vert profond était un clin d’oeil à Wicked.



Zoe Saldaña, lauréate de l’Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle, en Saint Laurent par Anthony Vaccarello.



Bretman Rock, dans une robe dessinée par Robert Wun et assortie au doré des statuettes.



Si elle a remporté l’Oscar de la Meilleure actrice, Mikey Madison, en Dior, a également fait l’unanimité auprès des critiques, qui ont adoré sa tenue rappelant celle de Gwyneth Paltrow lorsqu’elle a remporté l’Oscar pour Shakespeare in Love.



Qui dit retour des beaux jours, dit aussi glaces et sorbets, et après la version fraise à Berlin, Timothée Chalamet en a servi une alléchante version citron signée Givenchy.



Scarlett Johansson, superbe en Thierry Mugler.



Charlotte Lawrence, en Valentino par Alessandro Michele.



C’est ce qu’on appelle « un beau brun »: Andrew Garfield en monochrome Gucci.

Lire aussi: Les tenues les plus audacieuses des Golden Globes 2025

Photos: Getty Images