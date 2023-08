Mode Actually, quand les comédies romantiques des années 2000 imposent leur style

Après le grunge des 90s et l’épure du tournant du millénaire, la ligne du (retour dans le) temps suit sa chronologie logique, et c’est désormais l’allure des héroïnes de comédies romantiques des années 2000 qui sert d’inspiration stylistique. Bienvenue à l’ère de la Mode Actually.

Le jeans taille basse savamment évasé dans le bas. Les cheveux tellement passés au lisseur qu’ils en deviennent raides. Les foulards en guise de top, les pinces papillon, les strass ou encore les lunettes aux verres colorés: si, pour nombre de trentenaires (et plus si affinités) cette panoplie, arborée à l’écran par les héroïnes de leurs comédies romantiques préférées, faisait office de prescription stylistique, désormais, c’est au tour des générations Y et Z de s’en emparer. Et tant pis si certaines des fashionistas qui répliquent les tenues d’Elle Woods, Jenna Rink ou encore Keira Knightley dans tous ses rôles du début des années 2000 étaient trop jeunes pour regarder ces films lors de leur sortie: la tendance est à la Mode Actually, soit une réinterprétation très premier degré et nostalgique à souhait du vestiaire des héroïnes romantiques estampillées Y2K.

Une tendance chiffrée par la plateforme Pinterest, qui a cumulé la hausse parfois spectaculaires de certaines recherches. Voyez plutôt: +90% pour les termes « robe à strass », +145% pour « mini jupe rose », +140% pour « tenue esthétique fille cool » (tout un concept) et +235% carrément pour les termes « fille années 2000 ».

Premier rôle

Un engouement pas (si) surprenant, les codes stylistiques des années 2000 s’offrant un joli retour en force depuis quelques saisons déjà, tant sur les podiums que dans les gardes-robes de Monsieur et Madame Tout-le-Monde.

Mais pour les experts de Pinterest, l’enthousiasme pour cette esthétique désormais vintage prend un nouveau virage, qui s’explique par une volonté de « s’approprier la « main character energy » qui a défini l’industrie du cinéma des années 2000. Nos utilisateurs ne cherchent plus seulement un style, ils valorisent les moments du quotidien et transforment les petites habitudes, comme aller dans un café, en une scène de leur comédie romantique préférée. Sauf que cette fois, la star, c’est eux ». Et tant pis si celles qui ont connu certaines de ces tendances lors de leur première itération avait juré qu’elles ne leur accorderaient plus jamais de rôle, même secondaire.

C’est que du crop top au jean taille basse en passant par une glorification de la minceur extrême qu’impliquaient le port de ces vêtements pas toujours confortables, la dégaine des héroïnes de comédies romantiques des années 2000, majoritairement blanches, (très) minces et (très) jeunes n’était pas exactement inclusive. Discriminatoire, la Mode Actually?

À la mode d’aujourd’hui

Eh bien non, car en vingt ans, les mentalités ont (heureusement) changé et il ne viendrait pas à l’idée de la jeune génération de se faire des scénarios sur base de ce qu’il est acceptable ou non de porter suivant la taille affichée sur l’étiquette. Un plot twist des plus réjouissants, qui incite même certaines à changer de regard sur certains vêtements et accessoires, à commencer par Justine, 36 ans, qui offre une seconde jeunesse à son dressing.

« Quand je revois des photos de moi ado, ça me tue de me rappeler que je me trouvais super grosse: je devais faire un 38 à tout casser » se souvient celle qui, à l’époque, se refusait bustiers, tailles basses et autres bretelles spaghetti « pour ne pas avoir l’air boudinée ». Et si, 20 ans plus tard, elle n’a pas perdu de poids, loin de là, elle s’est toutefois libérée de celui, écrasant, de l’idéal de maigreur omniprésent à l’époque.

« Il m’a bien fallu 15 ans pour comprendre que je ne ressemblerais jamais à Kate Moss, et que d’ailleurs, une telle maigreur n’était pas forcément inspirationnelle. Aujourd’hui, avec mon 42, je ne me refuse rien, et sentir le soleil qui réchauffe mes petits bourrelets exposés par mon crop top est carrément jouissif » sourit Justine.

Qui salue les effets libérateurs de la vague body positive: « quand ces films sont sortis, du cinéma aux séries en passant par les magazines, on ne voyait que des filles ultra minces. Maintenant, Barbie Ferreira est en crop à fines bretelles et mini jupe dans Euphoria et elle est sublime » se réjouit celle qui aurait aimé voir plus de corps comme le sien lorsqu’elle était ado.

Voir la vie en mode Actually

Las, si la mode possible l’acte de revisiter le passé à l’envi, impossible de remonter véritablement le temps, même si Justine s’enthousiasme de vivre une seconde jeunesse vêtue des tenues qu’elle s’interdisait de porter à l’époque. Et elle n’est pas la seule: connue également sous le nom de Rom-Com Core, la tendance Mode Actually bat son plein depuis le début 2023 et ne montre pas de signes de s’essoufler. Au contraire, même, le retour en grâce de stars de l’époque telles que Lindsay Lohan et les remakes de films Y2K contribuant à (r)éveiller l’imagination de modeuses en mal de références.

« Si la tendance a un côté nostalgique pour les Millenials, pour la Gen Z, ce serait plutôt not-stalgique: qui a dit que juste parce que vous ne l’avez pas connue, vous ne pouvez pas vous approprier les codes stylistiques d’une époque? » pointe encore Pinterest, dont la responsable mode et beauté, Marta Topran, souligne que « les comédies romantiques offrent une échappatoire positive dont on a tous bien besoin en ce moment ». L’habit ne fait pas le moine, mais il peut contribuer à rendre la vie un peu plus joyeuse, une robe babydoll à la fois.

