Dans cet épisode podcast de "C'est ici que tout a commencé", le créateur de chapeau Elvis Pompilio nous emmène de jour dans une boîte de nuit. Au Mirano, qui célèbre ses 40 ans avec une expo souvenirs, les fêtes les plus folles ont laissé des traces. Le modiste reconnaissant n'a rien oublié.

Il est modiste. Et autodidacte. Elvis Pompilio a grandi à Liège dans les années soixante à l'ombre des terrils. Depuis, devenu bruxellois, il a chapeauté Madonna, Harrisson Ford, Amélie Nothomb, Axelle Red, des princesses et même des reines. Mais il n'a jamais eu la grosse tête. Il aime l'artisanat patient, a travaillé avec Chanel, Mugler, Féraud, Véronique Leroy ou Ann Demeulemeester. Ses couvre-chefs rendent les gens tout simplement beaux.

Le déclic a eu lieu dans une boîte de nuit bruxelloise qui appartient à la mémoire collective. Trois générations de jeunes gens stylés ont défilé dans ses murs, à Saint-Josse. Alternatif, underground, transgressif, à la marge de la culture, de la mode et de la musique officielles, le Mirano est alors le lieu de tous les possibles. Elvis Pompilio en fera son terrain de jeu préféré. Chapeau bas.

