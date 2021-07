Avec son paradis gastronomique, désormais installé dans une magnifique ferme, entourée d'un luxuriant potager, à Liernu, en Hesbaye, Sang-Hoon Degeimbre est le fer de lance de la cuisine wallonne de haut vol. Mais cet empire, le chef l'a bâti petit à petit, modestement, en autodidacte.

Aujourd'hui, le cuisinier regarde avec beaucoup de lucidité le chemin parcouru. Un parcours qui commence sur un terrain en friche, avec son pote, Benoit Blairvacq. A moins que ce soit dans une friterie, ou au bord d'une petite rivière... Les deux compères nous emmènent sur les routes qui les ont façonnés. Des chemins fertiles en légumes, en idées innovantes, en anecdotes inédites et forcément savoureuses.

"C'est ici que tout a commencé" est le tout premier podcast lancé par le magazine Le Vif Weekend. Ces sept épisodes sont disponibles à l'écoute, au fil des semaines, du 8 juillet au 19 août, sur levifweekend.be/podcast et via les plateformes Spotify, Apple Music, Deezer et YouTube podcast.