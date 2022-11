Pourquoi Hailey Bieber a-t-elle été élue icône beauté la plus populaire au monde en 2022

Malgré les critiques et les polémiques, la mannequin et entrepreneure Hailey Bieber se hisse au rang d’icône beauté ultime, révèle une nouvelle étude. A l’origine de plusieurs tendances maquillage en 2022, dont les désormais célèbres ‘glazed donut nails’, la star américaine peut se targuer d’être une source d’inspiration sans bornes pour des milliards d’utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Malgré les critiques et les polémiques, la mannequin et entrepreneure Hailey Bieber se hisse au rang d’icône beauté ultime, révèle une nouvelle étude. A l’origine de plusieurs tendances maquillage en 2022, dont les désormais célèbres ‘glazed donut nails’, la star américaine peut se targuer d’être une source d’inspiration sans bornes pour des milliards d’utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Tous les ans à la même époque, c’est la même ritournelle. Classements, rétrospectives, et tendances viennent rythmer les derniers jours de l’année pour savoir qui et quoi ont fait la pluie et le beau temps dans différents domaines. Celui de l’influence n’y échappe pas, bien au contraire, la bataille se voulant acharnée pour déterminer qui sera le plus prisé par le public – et les marques – l’année suivante. Et à ce petit jeu, le nombre de followers ne suffit plus. Il faut être précurseur de tendances, générer un intérêt de recherche hors-normes sur Google, et – bien évidemment – faire le plein de vues sur TikTok.

Chose que l’entrepreneure américaine Hailey Bieber semble avoir maîtrisée à la perfection tout au long de l’année. Non contente d’être suivie par des dizaines de millions de personnes sur les réseaux sociaux, dont près de 50 millions sur Instagram, la jeune femme est également à l’origine d’une foule de tendances beauté qui ont explosé sur TikTok cette année, dont les ‘glazed donut nails’, la ‘glazed donut skin’, ou encore les ‘ brownie glazed lips’ qui lui ont valu moult critiques et polémiques. Peu importe, la star a fait parler d’elle au point de se hisser au rang d’icône beauté ultime. Et ce n’est pas sa présence dans le classement ‘Forbes 30 Under 30’ de cette fin d’année qui devrait y changer quelque chose.

A la tête de la marque Rhode Skin, spécialisée dans les soins de la peau, Hailey Bieber a également affolé les compteurs sur les réseaux sociaux, à en croire le dernier rapport de SpaSeekers*, qui la désigne comme influenceuse beauté ultime. Le service de réservation de spa fait état d’une hausse de 421% des recherches de ses looks maquillage par rapport à l’année dernière, tandis que les vidéos associées au hashtag « Hailey Bieber makeup » ont été vues 167 millions de fois sur TikTok.

Matilda Djerf dans le trio de tête

Si la plupart des influenceuses présentes dans le classement ne sont autres que des stars de renommée mondiale, qu’elles soient mannequins, actrices, ou chanteuses, une personnalité semble sortir du lot : la star suédoise de TikTok Matilda Djerf, elle aussi à la tête d’une marque, qui propulse la beauté et la mode scandinaves sur le devant de la scène depuis plusieurs années.

Avec une hausse de 133% de ses looks beauté, et quelque 6,5 millions de vues sur le réseau social chinois, la jeune femme prend la 3e position de ce classement, derrière Bella Hadid.

Les recherches associées aux looks beauté de la top américaine n’ont pas significativement augmenté d’une année à l’autre, de l’ordre de 52%, mais cela s’explique par son hégémonie sur les planètes mode et cosmétique depuis plusieurs années. La preuve, pas moins de 61 millions de vues ont été générées par ses mises en beauté.

Dans le reste du classement, on retrouve – dans l’ordre – Lily Rose Depp, Selena Gomez, Taylor Swift, Rihanna, Khloe Kardashian, Blake Lively, et Lizzo. Une liste qui pourrait – toujours – témoigner d’un manque de diversité dans l’univers de la beauté, mais qui marque aussi l’absence de deux mastodontes dans le secteur, Kylie Jenner et Kim Kardashian, qui semblent cette année s’être fait voler la vedette par leur soeur Khloe.