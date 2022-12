Anaïs Sandra Carion entrera en fonction en janvier 2023. Cette Bruxelloise d’origine gantoise a été journaliste design avant de travailler pendant 7 ans au service de communication d’Hermès, à Bruxelles. Grâce à son expérience internationale et sa connaissance du privé, elle ambitionne de donner toujours plus de visibilité, chez nous et à l’étranger, aux jeunes talents bruxellois. Interview.

Ce lundi 5 décembre 2022, la nomination d’Anaïs Sandra Carion à la direction générale du MAD Brussels a été confirmée. Elle vient ainsi renforcer le management de l’institution bruxelloise, composé de la directrice financière Daphrose Nkundwa et du directeur artistique Dieter Van Den Storm.

Au MAD Brussels, on met aussi en avant le travail de jeunes photographes

Anaïs Sandra Carion, 31 ans, a étudié la communication à l’ESCG, à Bruxelles, avant de travailler comme journaliste pour la plateforme Designspeaking. Cette première expérience dans le secteur lui a permis de se familiariser avec la nouvelle garde du design belge, notamment lors des expositions Belgium is Design organisées à Milan pendant le Salon du Meuble.

Pendant 7 ans, cette bruxelloise d’origine gantoise a ensuite officié au service communication d’Hermès, auprès du siège Benelux Nordics, à Bruxelles. L’occasion pour elle de rencontrer de jeunes artistes et designers – entre autres pour la création de scénographies dans les vitrines des boutiques. Sa présence régulière sur le terrain de nombreuses design et fashion weeks européennes lui a permis de développer une réelle expertise dans ces domaines et d’avoir une vision claire des enjeux qui attendent les jeunes créateurs de demain.

Avant sa prise de fonction, elle a accepté de nous en dire un peu plus sur ses intentions.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de relever ce défi ?

J’ai toujours été passionnée par la mode mais aussi par le design. Je viens d’une famille d’architectes d’intérieur. J’avais envie de rester en Belgique pour me mettre au service de la créativité belge. On en entend souvent parler, mais c’est généralement des exemples du passé qui sont mis en avant. Or il se passe tellement de choses aujourd’hui qui restent très peu connues. Car même lorsqu’il connait le succès à l’étranger le Belge reste souvent discret. J’adore aussi mettre les gens en contact, créer ainsi pour l’un et l’autre de nouvelles opportunités. Les missions du MAD rencontraient parfaitement toutes mes envies.

Un hub pour la jeune création en plein coeur de la capitale

Quels sont les premiers objectifs que vous vous êtes fixés ?

Le slogan actuel du MAD – inspire, connect and guide – est totalement en adéquation avec ma façon de voir les choses. Ma première mission sera d’abord de regarder et de comprendre tout ce qui s’est fait ces dernières années. Voir aussi ce qui est déjà planifié. Et à partir de là définir une stratégie plus fine, notamment grâce à tous les contacts que j’ai pu tisser dans ma fonction chez Hermès avec des acteurs de la mode et du design à l’international.

Bien sûr, s’il n’est pas question de tout remettre en question, cela n’empêche pas d’apporter un regard neuf, de nouvelles propositions qui seront sans doute liées à l’approche qui est la mienne, beaucoup plus « privée » que publique puisque je viens du monde de l’entreprise. Je me sens en tout cas très alignée avec la position de Dieter Van Den Storm, le directeur artistique du MAD et je suis convaincue que nous allons pouvoir faire grandir encore ce slogan.

Evidemment. Même si je pense qu’il est essentiel de regarder ce qui est encore pertinent aujourd’hui, notamment en terme de participation à des événements internationaux comme les fashion weeks ou les salons du design. Tout est une question de priorités. Eviter de se disperser pour centrer ses efforts sur les étapes vraiment susceptibles d’aider au mieux les jeunes créatifs à développer leur carrière.

Les fashion and designers sales sont toujours très attendues des amateurs de création belge abordable