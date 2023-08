Qui sont les soeurs Moosgaard, les nouvelles coqueluches de la planète mode

Après les Hilton ou les Olsen, c’est au tour des soeurs Moosgaard d’attirer tous les regards. Entre mannequinat et gestion de la marque de bijoux qu’elles ont créée ensemble, les jumelles danoises servent de modèle à toute une génération pour qui leur élégance discrète est on ne peut plus inspirationnelle.

Silhouettes longilignes, chevelures soyeuses couleur caramel, teint aussi éclatant que leur sourire et allure à l’élégance faussement décontractée: Amalie et Cecilie Moosgaard ne sont pas seulement séduisantes, elles sont la personnification de la quiet luxury qui n’en finit pas d’inspirer la planète mode. Laquelle gravite résolument dans l’orbite des soeurs Moosgaard, dont la ressemblance frappante a fait autant pour la renommée que leur sens du style affûté.

Car Amalie et Cecilie Moosgaard ne sont pas seulement soeurs, elles sont aussi jumelles et se ressemblent comme deux gouttes d’eau, aussi bien physiquement que dans leur manière de s’habiller. En public, où on n’aperçoit que très rarement l’une sans l’autre, elles sont une symphonie de couleurs neutres et de matières précieuses, chaque soeur faisant figure de miroir pour sa jumelle. Et cette symbiose ne se limite pas qu’à leurs apparences (remarquées) puisqu’elles dirigent en effet ensemble la marque de bijoux qu’elles ont créée ensemble, Lié Studio. Mais qui sont donc les soeurs Moosgaard?

Nées à Ikast, au Danemark, en 1999, les jumelles ont fait leurs débuts dans le mannequinat à l’âge de 16 ans, après avoir été scoutées à Aarhus, et d’emblée, elles ont mis le monde de la mode dans leur poche. Leur premier défilé était en effet pour la prestigieuse maison Prada, rien que ça, leur passage sur le podium ayant été assorti d’un contrat d’exclusivité qui leur a valu un temps le surnom de « jumelles Prada ». Il y a pire, comme première ligne sur un CV, mais les Danoises n’en sont pas restées là – au contraire.

Alexander McQueen, Vera Wang, Valentino: la liste des maisons pour lesquelles elles ont défilé se lit comme un who’s who de la couture, leurs silhouettes graciles ayant également eu l’honneur des pages de Love, Interview ainsi que Vogue Italia, bible incontestée des magazines de mode.

Leur allure est emblématique de l’élégance scandinave – Getty Images

Signé Moosgaard

Et si, vu leur palmarès, personne ne leur en aurait voulu de concentrer leurs efforts sur leurs carrières de mannequins, les soeurs Moosgaard ont mûri leur esthétique en même temps que l’envie de la partager autrement qu’en postant des clichés léchés.

« Dès nos débuts dans la mode, on a ressenti l’envie de créer quelque chose, parce qu’on était entourées en permanence de la vision d’autres personnes. Quand on a eu l’opportunité de partager la nôtre, on n’a pas hésité, parce que c’était notre chance d’exprimer qui on était, et pas ce que d’autres créateurs voyaient » ont ainsi confié les jumelles à The Undone.

C’est ainsi qu’est née Lié Studio, leur marque de bijoux, dévoilée fin 2021 après un an de développement. Le credo du label: « créer des pièces intemporelles, que l’on porte encore et encore », en tirant parti de l’expérience des soeurs Moosgaard dans la mode, « ce qui leur a permis de réaliser le besoin de bijoux adaptés à l’uniforme des femmes modernes, pour apporter une touche de chic à chaque tenue ».

Un chic décontracté, personnifié par les jumelles, qui sont la meilleure publicité pour leur marque, laquelle assure à sa clientèle potentielle que « les ‘uniformes’ respectifs d’Amalie et Cecilie servent d’inspiration pour toutes les collections Lié Studio ».

Les soeurs Moosgaard sont les chouchoutes des photographes de streetstyle (ici à Copenhague) – Getty Images

« Si on n’aurait pas envie de le porter nous-mêmes, on ne produira pas un bijou, tandis que si on l’adore, on le crée. C’est une démarche très narcissique, ce qui est bizarre, mais on doit rester fidèles à qui on est » partageait ainsi Amalie à Vogue Scandinavia.

Car qui elles sont est justement le fonds de commerce des soeurs Moosgaard, dont l’apparence et l’apparente nonchalance font office de modèle pour toute une génération biberonnée aux réseaux sociaux et à leurs esthétiques idéalisées.

Ensemble, les soeurs dont la dégaine n’est pas sans rappeler celle d’une certaine Jane B. cumulent plus de 700.000 followers sur Instagram, et si, contrairement à nombre de leurs contemporaines, elles n’en profitent pas pour multiplier les posts sponsorisés, qu’on ne s’y trompe pas, le réseau leur permet à la fois d’asseoir leur influence et de servir de vitrine à leur marque.

Coeur à soeurs

Laquelle n’est pas sans rappeler celle d’une autre paire de jumelles célèbres, Mary-Kate et Ashley Olsen, passées d’enfants stars à stars du luxe discret avec The Row, leur label dont les basiques faussement sobres sont le parangon de l’élégance « old money« , qui privilégie la qualité des coupes et des matières à la profusion de logos.

Et pourtant, Amalie et Cecilie affirment ne pas vouloir surjouer le lien qui les unit… Même si le « Lié » de leur Studio est non seulement un clin d’oeil aux trois dernières lettres de leurs prénoms respectifs ainsi qu’au lien, encore lui, les Moosgaard étant liées depuis la naissance. Une idée « venue d’une collègue » affirme le duo, qui concède toutefois que « le fait d’être soeurs jumelles est une partie très importante de notre identité de marque ». Ainsi que du succès de celle-ci?

« On est proches depuis la naissance, donc travailler ensemble est une évidence, d’autant plus qu’on le fait depuis qu’on a 15 ans. Très jeunes, on a dû apprendre à collaborer, et comme on est jumelles, on sait quand l’autre a besoin d’espace ou bien justement, d’un coup de main. C’est un lien unique pour lequel on est toujours plus reconnaissantes » expliquent encore Amalie et Cecilie.

Moins scandaleuses que les Hilton, plus bûcheuses que les Bouvier, moins dépendantes que les Livanos et plus accessibles que les Olsen, les soeurs Moosgaard n’en ont pas fini de fasciner.

