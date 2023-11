Stephanie D’Heygere (39 ans)

Créatrice d‘accessoires

Après avoir étudié à l‘Académie de mode d‘Anvers, Stephanie D‘Heygere a travaillé pendant quatre ans chez Maison Martin Margiela en tant que responsable des bijoux, puis chez Dior comme créatrice de bijoux senior, avant de se lancer en freelance depuis Paris et de créer bijoux et accessoires atypiques pour des labels renommés tels que Jacquemus, Y/Project et Wouters & Hendrix.

En 2018, elle a enfin lancé sa propre marque d‘accessoires – unisexe, audacieusement minimaliste, ludique et avant-gardiste – saluée et récompensée à l‘échelle internationale.

dheygere.com