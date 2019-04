Nombreux sont les bars qui ne restent que le temps d'un été à Bruxelles. Mais parfois c'est tout ce dont on a besoin pour se relaxer quelques heures après le boulot. En espérant que le soleil soit de la partie. Voici une liste des spots les plus prisés à tester d'urgence...

Le plus romantique : Le Perché

Le lancement s'est fait le 19 avril, mais plus que quelques jours pour y siroter des bons cocktails au bord de la piscine. Le bar porte bien son nom puisqu'il se situe au septième étage de l'hôtel Jam laissant place à une vue impressionnante sur le coucher de soleil. L'endroit parfait pour un rendez-vous amoureux ou entre amis. De plus, la carte vient d'être refaite pour un choix plus large de dégustations.

...