Pour retrouver la ligne avant les fêtes de fin d'année, qu'elle passera loin de la famille royale d'Angleterre, Meghan Markle s'est tournée vers un acupuncteur qui lui a conseillé de consommer des bouillons et des boissons gazeuses.

Ross Barr, un acupuncteur de Londres, a en effet expliqué au Times qu'il avait aidé la duchesse de Sussex à se "reconstituer et à se restaurer" après la naissance d'Archie en mai dernier. Il lui a donc conçu une "Mama support box" afin de "reconstituer tout ce qu'elle a perdu lors de l'accouchement". Si "la mère qui s'occupe de l'enfant est restaurée, cela a des répercussions sur l'enfant", a-t-il ajouté.

Dans cette boîte miracle, on pouvait donc trouver des boissons toniques, des bouillons aux légumes, des superaliments mais aussi un oreiller à la lavande pour la pratique de l'aromathérapie. Cette plante permet en effet de plonger plus rapidement dans un état de relaxation. On y trouve en outre des "boissons gazeuses de kefir sans lactose" qui permettraient d'offrir "une alimentation parfaite à la mère pendant et après la grossesse" et qui "complètent la production de lait maternel". Ross Barr était déjà présent avant l'accouchement pour lui administrer des séances d'acupuncture afin "d'augmenter le flux sanguin vers l'utérus".