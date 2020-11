Parmi les calendriers à contre-courant de l'hyper consumérisme ambiant, celui du jeune label belge Billy & the Bubbles nous a tapé dans l'oeil.

La saison des calendriers de l'Avent est ouverte. Et comme chaque année, il y en a pour tous les goûts ; bijoux, produits cosmétiques, thés, chocolats... Parmi les calendriers à contre-courant de l'hyper consumérisme ambiant, celui du jeune label belge Billy & the Bubbles nous a tapé dans l'oeil. Ici, pas de babioles qui encombrent les tiroirs. Le calendrier se veut DIY, éco-friendly et est garanti zéro charge mentale. Il plaira autant aux parents qu'à leurs enfants en leur proposant chaque jour un moment agréable à cocooner ensemble, sous la forme d'un conte de Noël inédit en podcast. "L'épatante épopée du grand GlaGla" en écho au coronavirus est conté par Valérie Savoir, du podcast "Chut, j'écoute!"

Mais ce n'est pas tout, dans les petits berlingots à confectionner soi-même qui composent ce calendrier original (rien de bien sorcier mais débloquez quand même un peu de temps en soirée pour vous y coller) sont glissés 24 bons, pour passer de doux moments en famille: un bon zen pour un massage collectif, un bon décalé pour un pique-nique aux pieds du sapin, un bon rigolo pour un fou rire improvisé,... on vous laisse la surprise de découvrir au fil des jours le reste de ces idées qui invitent à faire une pause pleine de tendresse en cette période si particulière.

Calendrier Billy & the Bubbles disponible en format téléchargeable et imprimable (19 euros) ou en format papier sur l'e-shop, déjà prédécoupé (22 euros) et livré à domicile (on vous recommande cette formule pour 3 euros de plus).

