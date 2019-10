View this post on Instagram

🎈Sincèrement ça me fait tellement bizarre de me dire que ça fait déjà 1 an que je me suis lancée dans cette folle aventure qu’est @jemenbatsleclito ! C’est fou, l’ampleur que ça a pris en aussi peu de temps, vous ne vous rendez pas compte le love et la force que vous me donnez au quotidien pour continuer à m’en battre le clito, enfin à me battre tout court ! Jemenbatsleclito pour moi ça représente un idéal, un état d’esprit et surtout un message à faire passer. C’est mettre des mots sur des tabous, des complexes et des non dits pour pouvoir mieux leur foutre un pied au cul 💪🏾. C’est surtout une communauté, enfin vous, qui me permettez de vivre et de concrétiser tous ces projets et pour cela je ne vous remercierai jamais assez. J’espère que tout ça vous aide, vous décomplexe, vous libère bref que vous vous en battez de plus en plus le clito ! . Bisous sur la fesse gauche ET droite pour l’occasion ! . Clitoridiennement vôtre ☝🏾 . Camille 👩🏾‍🦲💪🏾 . ET POUR LA SUITE VOUS VOULEZ QUOI ? BALANCEZ VOS IDÉES !