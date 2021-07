C'est qu'à l'origine, l'auteure de Duelles (porté à l'écran par Veerle Baetens) se serait bien vue jouer la comédie, et c'est au hasard d'un concours d'écriture qu'elle s'est lancée dans la carrière qu'on lui connait. Un joli hasard pour celle qui, enfant, raffolait d'histoires, celles qu'elle lisait mais aussi qu'elle écrivait dans sa chambre mansardée.

Bruxelloise de naissance, la romancière belge a choisi de continuer d'habiter la capitale, et n'a pas hésité une seconde au moment de fixer le rendez-vous de notre rencontre. C'est que c'est dans ce quartier pimpant du sud de Bruxelles que tout a vraiment commencé pour l'écrivaine, qui revient pour nous sur son parcours, sa famille mais aussi son processus d'écriture.

