Coup de projecteur sur 5 biographies de femmes racontées en BD

Alice Guy, de Catel et Bocquet, éditions Casterman, 2021

Avec Alice Guy, le duo Catel et Bocquet poursuit son exploration et mise en lumière de personnalités féminines. Ainsi après Olympe de Gouges, Joséphine Baker, Kiki de Montparnasse, au tour d'Alice Guy de voir son destin narré. Une traversée du XXe siècle et de l'histoire naissante du cinéma dont Alice Guy est une pionnière effacée de l'histoire, dont ces centaines de pages visent à rétablir la place dans cette révolution.

Réalisation, production, mais aussi intégration des minorités noires et place des femmes, quand on découvre ce parcours, on se dit que ne pas faire apparaître Alice Guy dans les livres d'histoire du cinéma tient de l'exploit. Elle qui a vu ses dizaines de films attribués à Henri Gallet dans le premier ouvrage consacré par Sadoul aux pionniers du cinéma se voit ici inscrite à sa place légitime dans l'histoire du 7e art qu'elle a largement contribué a lancer et pérenniser.