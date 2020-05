L'Acropole d'Athènes, monument phare de l'Antiquité, rouvrira ses portes lundi matin comme tous les sites archéologiques en Grèce, après deux mois de suspension de leur fonctionnement en raison des restrictions pour enrayer la propagation du coronavirus.

"Les sites archéologiques nous accueillent de nouveau à partir de lundi 18 mai, première étape du redémarrage progressif des structures culturelles du pays", a indiqué dimanche le ministère grec de la Culture et des Sports dans un communiqué.

Toutefois, les musées ne rouvriront que le 15 juin, selon le plan gouvernemental du déconfinement. Situé sur le Rocher sacré dans le centre historique d'Athènes, le temple dorique de Parthénon consacré à la déesse Athéna, protectrice de la cité antique homonyme, date de la période classique de l'Antiquité grecque (Ve siècle av. J-C).

Avec 2,9 millions de visiteurs en 2019, en hausse de 14,2% par rapport à l'année précédente, l'Acropole d'Athènes est le monument le plus visité en Grèce. Elle fait partie de dizaines richesses archéologiques du pays comprenant temples, stades, théâtres ou citadelles antiques: du palais minoen de Knossos (âge de Bronze) à l'Acropole de Lindos (IIe siècle av. J-C) sur les îles de Crète et Rhodes respectivement en passant par l'Olympie, berceau des jeux Olympiques de l'Antiquité.

Protocoles, sécurité

"Notre principal soin est de savourer en sécurité les sites archéologiques situés en plein air", a indiqué la ministre Lina Mendoni, citée dans le communiqué ministériel. La ministre a souligné que "des protocoles avaient été adoptés" selon les particularités de chaque site.

"Des panneaux de séparation ont été installés là où c'était nécessaire comme aux Propylées", monument à l'entrée du site de l'Acropole d'Athènes, a-t-elle précisé, assurant que les sites ont été désinfectés. Sur la liste énumérant les mesures prises, figure le maintien d'une distance d'au moins de 1,5 mètre entre les visiteurs. Le port de masque est "fortement recommandé" mais il n'est obligatoire que pour les guides, selon le ministère.

"Pendant ces deux mois de confinement, le ministère a eu le temps d'améliorer le fonctionnement des sites" et adopté "un plan de sécurité pour visiteurs et employés", a dit Lina Mendoni. Les sites archéologiques constituent un important revenu pour les caisses du pays, dont l'économie dépend fortement de l'industrie de tourisme.

Préoccupée par les défaillances chroniques de ses hôpitaux et par le taux élevé du vieillissement de sa population (2ème en Europe après l'Italie), Athènes a réagi rapidement face à l'épidémie en adoptant un confinement général le 23 mars pour six semaines. Moins touchée par le coronavirus par rapport à ses partenaires européens, le pays déplore 163 morts à ce jour. Toutefois, l'économie risque de replonger "dans une profonde récession", selon le gouvernement, à peine deux ans après la sortie du pays de la crise de la dette. En raison du confinement, la Grèce a perdu la moitié de la saison touristique, comme la plupart des pays européens.

Après de multiples pressions des professionnels, les autorités ont décidé dimanche d'avancer d'une semaine l'ouverture des tavernes, cafés et bars, prévue désormais pour le 25 mai. "La Grèce a gagné la fiabilité internationale après la gestion efficace de la crise du coronavirus" et "il est l'un des pays le plus sûrs", s'est félicité Lina Mendoni. "Cela est un acquis précieux, il permet une reprise dynamique de la saison touristique qui sera prolongée pour rattraper" le temps perdu, a-t-elle estimé.

