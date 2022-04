Le printemps c'est aussi une explosion de fleurs. Tout au long du mois d'avril, il est possible d'admirer leurs chatoyantes couleurs. Voici quelques-uns des plus beaux endroits pour profiter d'une orgie florale.

Keukenhof, Lisse

La vitrine ultime de l'industrie floricole néerlandaise est ouverte à nouveau rouverte pendant huit semaines et ce pour la première fois depuis 2019. C'est une expérience bouleversante même pour les amateurs de fleurs chevronnés. Répartis sur un parc de 32 hectares, pas moins de sept millions de bulbes sont plantés chaque année, représentant 1600 variétés, dont environ la moitié de tulipes.

Cette année, une attention particulière est accordée au rôle des fleurs dans l'art, notamment la recréation des bouquets de fleurs "impossibles", puisque composées de fleurs de différentes saisons, des natures mortes du XVIIe siècle.

Outre le parcours varié et coloré - 15 kilomètres au total -, des pavillons cachent des expositions florales ou les producteurs montrent avec fierté leurs plus belles roses, orchidées et autres beautés pour illustrer les dernières tendances.

Un labyrinthe, une aire de jeux et un pâturage pour animaux, entre autres, attendent les plus jeunes visiteurs. Les billets sont uniquement disponibles en ligne et il faut être rapide car ils sont rapidement partis, surtout pour les jours de week-end.

Jusqu'au 15 mai, entrée 18,50 euros, enfants de 4 à 17 ans 9 euros.keukenhof.nl/

Édition printanière de Fleuramour

Chaque année en septembre, les organisateurs du célèbre Fleuramour présentent de magnifiques créations florales. En 2022, ils iront plus loin avec une édition printanière supplémentaire, qui se déroulera du 20 au 22 mai dans et autour de la cristallerie du Val Saint Lambert. Ce n'est pas une coïncidence, le thème consiste à combiner l'art floral et les cristaux. Suivez le parcours floral ou participez à une démonstration d'art floral. Mais n'oubliez pas les magnifiques environs ou le musée du cristal.

© DR

Les billets sont actuellement en vente et les prix commencent à 20 euros. Plus d'informations via crystalflowers.be/.

Arboretum à Kalmthout, Anvers

Suivez la route des fleurs de l'Arboretum et découvrez les cerisiers japonais qui s'épanouissent en de magnifiques nuages de fleurs en avril. La collection unique comprend certains arbres rares qui ont été plantés dans le jardin il y a plusieurs décennies. Vous devrez vous dépêcher si vous voulez profiter des fleurs cette année, car la plupart des fleurs auront disparues d'ici le début du mois de mai.

Kalmthout © DR

Heuvel 8, Kalmthout, ouvert tous les jours de 10 h à 17 h, arboretumkalmthout.be/

Région fruitière du Limbourg

Haspengouw est un classique pour les amateurs de floraison. Chaque année, pendant cette période, d'innombrables activités sont organisées dans et autour des fleurs. Par exemple, il existe plusieurs pistes cyclables qui vous font passer devant les vergers en fleurs, ou vous pouvez écouter des histoires intéressantes sur la culture des fruits en Flandre lors d'une promenade au soleil couchant.

Visitez visitlimburg.be/en/fruit-calendar pour un aperçu de toutes les activités.

Le festival des Floralies à Gand

Du 29 avril au 8 mai, Gand se transformera en une véritable ville de fleurs. Le thème de cette année est "Mon paradis, mon jardin du monde", car de nombreuses personnes rêvent d'avoir leur propre paradis verdoyant dans lequel elles pourraient se détendre. Pour certains, c'est un jardin luxuriant, pour d'autres un salon où les plantes d'intérieur ont pris le dessus. Visitez les nombreux ateliers ou profitez d'une promenade nocturne au milieu des fleurs.

Voir le programme complet ici.

