Quatre endroits pour profiter des fleurs au printemps, en Belgique et alentours

Le printemps, c’est la nature qui reprend vie et une explosion de couleurs à travers l’éclosion des fleurs. Tout au long des mois d’avril et mai, il est possible d’admirer leurs teintes si chatoyantes. Voici quelques-uns des plus beaux endroits pour profiter d’une orgie florale, près de chez nous.

Keukenhof, à Lisse (Pays-Bas)

La vitrine ultime de l’industrie floricole néerlandaise est ouverte à nouveau rouverte pendant huit semaines et ce pour la première fois depuis 2019. C’est une expérience bouleversante même pour les amateurs de fleurs chevronnés. Répartis sur un parc de 32 hectares, pas moins de sept millions de bulbes sont plantés chaque année, représentant 1600 variétés, dont environ la moitié de tulipes.

Exposition de roses, de jonquilles, et le 19 avril, la venue de Miffy au parc fera la joie des plus petites.

Outre le parcours varié et coloré – 15 kilomètres au total -, des pavillons cachent des expositions florales ou les producteurs montrent avec fierté leurs plus belles roses, orchidées et autres beautés pour illustrer les dernières tendances.

Un labyrinthe, une aire de jeux et un pâturage pour animaux, entre autres, attendent les plus jeunes visiteurs. Les billets sont uniquement disponibles en ligne et il faut être rapide car ils sont rapidement partis, surtout pour les jours de week-end.

Ouvert tous les jours du 23 mars au 14 mai inclus, de 8h à 19h30, également les dimanches et jours fériés. Prix: 19 euros pour les adultes, 9 euros pour les enfants. keukenhof.nl

Floralia Brussels

Aux portes de Bruxelles, le Château de Grand Bigard devient le théatre d’une éclosion florale comme seul les premiers jours d printemps sait en réserver.

En sillonnant les 14 hectares du parc du château, les visiteurs peuvent découvrir presque toutes les variétés de fleurs de printemps à bulbes. Ici, ce sont d’un million d’oignons plantés à la main. Soit 400 variétés de tulipes parmi lesquelles de nouvelles créations,, mais aussi des jacinthes, narcisses et d’autres variétés de printemps qui trouve dans ce parc une place de choix pour nos yeux.



Du 1er avril au 4 mai, de 10 heures à 18 heures Prix adulte: 16 euros, enfant: 5 euros

Arboretum à Kalmthout, Anvers

Suivez la route des fleurs de l’Arboretum et découvrez les cerisiers japonais qui s’épanouissent en de magnifiques nuages de fleurs en avril. La collection unique comprend certains arbres rares qui ont été plantés dans le jardin il y a plusieurs décennies.

L’Artboretum est ouvert toute l’année, mais c’est le printemps qui réservent les plus beaux spectacles. Pour choisir celui auquel vous préférez assister, consulter le calendrier des floraisons

L’Arboretum de Kalmthout est ouvert tous les jours de 10h à 17h Gratuit pour les moins de 12 ans et 9 euros pour les +18 ans. arboretumkalmthout.be

Région fruitière du Limbourg

Haspengouw est un classique pour les amateurs de floraison. Chaque année, pendant cette période, d’innombrables activités sont organisées dans et autour des fleurs. Comme ces pistes cyclables qui permettent de longer les vergers en fleurs et apprécier le miracle de la Nature; ou les récits des histoires intéressantes sur la culture des fruits en Flandre lors d’une promenade au soleil couchant.



Visitez visitlimburg.be pour un aperçu de toutes les activités