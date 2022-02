C'est en tout cas ce qu'affirme la plateforme de locations Airbnb, qui présentait ses résultats trimestriels mardi soir.

Moins prisés durant près de deux ans en raison deu covid et des mesures sanitaires appliquées dans les différents pays, les citytrips semblent avoir retrouver de leur attractivé pré-crise.

Au dernier trimestre 2021, le nombre de réservations a ainsi presque retrouvé le niveau de 2019. Et aux États-Unis, il n'y aurait même plus d'effet.

"Les villes les plus importantes n'ont pas encore totalement retrouvé les niveaux de 2019, mais nous observons toujours des signes de retour des voyageurs", a déclaré Airbnb.

Il y aurait également eu moins d'annulations pendant la vague Omicron.

En revanche, les longs séjours ont atteint un pic, en raison de l'essor du télétravail. Par exemple, un quart de toutes les réservations Airbnb concernaient des séjours d'au moins quatre semaines.

Airbnb a vu son chiffre d'affaires au dernier trimestre de l'année dernière augmenter de 78 % pour atteindre 1,5 milliard de dollars (équivalent à 1,3 milliard d'euros). Et 55 millions de dollars de bénéfices.

À la même période l'année dernière, les chiffres d'Airbnb étaient dans le rouge.

Les prévisions pour cette année 2022 dépassent celles des analystes. Pour le premier trimestre, Airbnb prévoit de réserver plus de nuits qu'avant l'apparition du covid.

