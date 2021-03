Tourisme local: Sillonner la Belgique à travers plus de 100 lieux d'Histoire (en images)

Vlaeykensgang à Anvers

Le Vlaeykensgang est une ruelle étroite construite en 1591 entre Hoogstraat, Oude Koornmarkt et Pelgrimstraat. Autrefois, les personnes les plus pauvres de la ville vivaient ici, aujourd'hui c'est l'un des plus beaux endroits d'Anvers. Les maisons abritent désormais des magasins d'antiquités, des galeries d'art et le restaurant Sir Anthony Van Dyck.