4 ingrédients que vous risquez de croiser souvent dans votre assiette

Quatre ingrédients tendance qui risquent de faire davantage d’apparitions dans vos menus (ou de s’inviter dans votre garde-manger).

1. Hot honey

S’il y a bien un terme culinaire qui a fait le buzz l’été dernier, c’est «swicy», la contraction de doux et épicé. Sa meilleure incarnation? Le hot honey: du miel infusé de piments frais ou séchés. Ce condiment s’avère être l’ingrédient vedette qui manquait pour donner un petit plus aux plats sucrés et salés, du poulet frit aux lattés. Pour le préparer vous-même, porter à ébullition le miel et les flocons de piment à feu moyen. Hors du feu, ajouter un peu de vinaigre de cidre et laisser refroidir dans un bocal. A vous de décider si vous filtrez ou non le chili.

© ILLUSTRATIONS: LAURANNE VAN NAEMEN

2. Mortadelle

Bien que cette spécialité bolognaise date du XIVe siècle, la mortadelle semble soudain connaître un renouveau. Sur Instagram et TikTok, les gourmets se ruent sur cette saucisse de porc moelleuse et fumée, généralement parfumée aux pistaches ou aux grains de poivre. Ils en font principalement des pizzas et des sandwichs, mais aussi des pâtes originales. Et s’ils ont plus de temps libre, ils préparent eux-mêmes ce délice italien, tandis qu’à Londres, le caviste Tutto Wines organise même des Mortadella Partys. Tous les chemins mènent à Bologne.

© ILLUSTRATIONS: LAURANNE VAN NAEMEN

3. Cœurs de palmier

Dans la cuisine végétale, ils font office de substitut idéal au poisson. Récoltés au cœur de divers palmiers, du cocotier au pêcher, les cœurs de palmier sont souvent vendus en version marinée − pensez aux cœurs d’artichaut, mais en plus croustillant. Les créateurs de recettes végétaliennes l’utilisent dans les ceviches et les tacos, ou même en ersatz de calamars, grâce à leur texture et leur goût neutre. Une controverse persiste sur l’impact écologique du produit, même s’il est possible d’en récolter de manière durable. D’ailleurs, ceux en conserve de Boni se sont vu attribuer un ecoscore B.

© ILLUSTRATIONS: LAURANNE VAN NAEMEN

4. Shiso

Vous avez déjà aperçu ces feuilles vert vif sous vos sashimis. Mais ces feuilles de périlla asiatique peuvent faire bien plus que décorer: elles donnent également à vos plats une touche épicée et citronnée. Leur goût rappelle un mélange de basilic, d’anis et de menthe, ce qui signifie que le shiso gagne également du terrain en dehors de la cuisine japonaise. On l’utilise aussi bien dans les plats chauds que dans les salades, où il apporte de la fraîcheur, notamment avec les poissons gras comme le saumon ou le thon. Mais vous pouvez aussi relever un sorbet ou un plat de nouilles avec.

© ILLUSTRATIONS: LAURANNE VAN NAEMEN

