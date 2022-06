Bonnes feuilles

Des notes manuscrites gardées précieusement au vieux ticket de ciné retrouvé dans la poche d’une veste des semaines après la séance, le papier est souvent vecteur d’un sentiment de nostalgie… que la griffe de tricots Wolvis a intégré dans sa dernière collection, Sidenotes, composée de six motifs d’écharpes. Chacun étant unique, comme s’il s’agissait de papier froissé. L’occasion pour le label de collaborer avec la marque de papeterie anversoise Redopapers, et de créer des blocs-notes durables, fabriqués à partir de surplus de papier et de textile.

A partir de 9 euros ou gratuit à l’achat d’une écharpe, wolvis.be