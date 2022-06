Cocon écolo-esthétique, le nouveau sac de couchage imaginé par Decathlon

Pour sa collection de camping Forclaz Minimal Editions, Decathlon a osé le blanc. Un parti pris écologique, bien que le rendu soit très esthétique aussi: en sautant l’étape de la teinture, l’équipementier français réduit en effet son empreinte carbone de 54%.

Une manière pour la chaîne de magasins de sport d’impliquer les clients dans le processus de réduction de l’impact environnemental… et de les tester au passage. «On cherche l’équilibre entre l’écodesign et le minimum acceptable par les consommateurs, explique Camille De Paepe, responsable Quechua de Decathlon Belgique. Sont-ils prêts à privilégier l’environnement et accepter que le matériau soit un peu plus transparent que d’habitude, ce qui demande plus de précautions, ou qu’il soit plus salissant?»

Verdict une fois les dernières tentes repliées à la rentrée…

Collection en édition limitée, disponible jusqu’à épuisement des stocks sur decathlon.be