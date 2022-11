Exquise assise

Il semblerait que les réseaux sociaux ne soient pas près de se lasser des objets aussi beaux de face que de fesse. Après les vases d’Anissa Kermiche, dont les courbes et le fessier ornent de nombreux intérieurs branchés, c’est au tour de Kelly Wearstler, la reine américaine du design de la côte ouest, d’en proposer une version sculptée dans le marbre. Un meuble audacieux, développé grâce à divers scans et impressions 3D pour répliquer le plus joli postérieur possible. Un procédé que l’artiste a trouvé «extrêmement amusant», et qui ne manquera pas de séduire aussi les aficionados du design. Quant à savoir s’ils s’offriront l’original ou bien attendront plutôt l’apparition de variantes plus accessibles…

Dès 4 900 euros, kellywearstler.com