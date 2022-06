Garder prise

Travailler dehors sur son ordinateur portable pleinement chargé et profiter de l’ambiance du coucher de soleil sans craindre que son enceinte rende l’âme? C’est possible grâce aux solutions épurées (et de fabrication 100% belge) imaginées par Niko, dont la borne de jardin permet de disposer d’électricité où l’on veut, même s’il n’y a pas de mur à proximité. Bon plan: l’appareil, disponible en noir, gris ou blanc, peut accueillir jusqu’à trois fonctions, soit, par exemple, une prise de courant, un chargeur USB pour smartphone et un point de connexion pour Internet afin de travailler de manière productive. Bon, par contre, pour ce qui est de la déconnexion mentale et du lâcher prise…

Dès 199 euros, niko.eu