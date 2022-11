Il est l’or

Le Musée Saint Laurent se pare d’or. Pour fêter les 60 ans de la première collection du créateur, l’exposition GOLD explore les touches d’éclat qui ont traversé son œuvre. Time to shine.

Puisqu’il aimait le baroque, il était presque logique qu’il aime aussi l’or, sa touche d’éclat, son sens de l’apparat, son parfum de triomphe. «La gloire ne se conçoit que dorée. Dorée à la feuille d’or», disait Yves Saint Laurent. Aussi, dès sa première collection printemps-été 62, il fit de l’or son allié. D’abord timidement, par petites touches et petits scintillements, sur les boutons de son caban de lainage bleu emprunté au vestiaire marin. Ensuite, franchement, allègrement, dans sa collection haute couture automne-hiver 66, la dixième que le créateur signe de ses trois initiales. Il y dessine des ensembles de cocktail et de soir où l’or souligne les coutures et fait vibrer les étoffes. Et emporté par son élan, il s’amuse à habiller les femmes de robes entièrement brodées de sequins étincelants. Toutes les fantaisies sont permises. Ainsi en a-t-il décidé. «Le soir doit briller, sans cela il serait un peu ridicule.»

Toute sa vie, le créateur aura jonglé avec cet or-matière, couleur, lumière. C’est donc le fil rouge de la nouvelle exposition du Musée Yves Saint Laurent Paris. Piochant dans ses pépites patrimoniales – soit plus de 5 000 pièces de haute couture, plus de 5 000 accessoires et plus de 50 000 dessins –, la directrice Elsa Janssen met en valeur le doré YSL. A travers une promenade monochromatique, sur des robes-bijoux, des brocards, des lamés, des pièces haute couture et Rive Gauche, des accessoires créés par Loulou de la Falaise, des objets d’art ou rares et des merveilles imaginées par la sculptrice Claude Lalanne. En résonance avec tous ces trésors, elle a pensé à inviter le plasticien belge Johan Creten (1963, Saint-Trond, vit et travaille à Paris). Le précurseur du renouveau de la céramique dans l’art contemporain y expose ainsi cinq œuvres où se juxtaposent la poésie, le lyrisme, le mystère, l’argile et l’or. Tout est raccord.