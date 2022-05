Jardin suspendu

L’appel de la jungle

Gilles Delfosse est architecte-paysagiste et a créé en 2017, avec deux amis, Jangala, une jungle urbaine en plein cœur de Liège, où locaux et touristes affluent. Il nous livre ses conseils.

Quelles plantes grimpantes offrent de l’intimité sans sacrifier la lumière?

Tout dépend du type d’espace et de la place dont on dispose, mais en centre-ville, on va privilégier des plantes en pot plutôt de type méditerranéen, qui n’ont pas besoin de beaucoup d’eau. Un olivier ou un laurier rose par exemple. Elles demandent peu d’entretien, et comme les conditions sont un peu plus rudes, elles sont plus résistantes. Si on opte pour une plante grimpante, il faut penser à avoir une quantité de substrat suffisante pour qu’elle puisse implanter ses racines durablement.

Créer une ambiance jungle sur une terrasse ombragée, c’est possible aussi?

Il suffit d’opter pour des plantes «plus de chez nous», moins gourmandes en soleil et puis d’adapter en fonction de la taille dont on dispose pour le pot. Si on veut végétaliser son balcon de manière intensive, il faut prévoir un bac important, de 40 à 50 cm de hauteur, pour éviter de devoir arroser tous les deux jours. Le lierre fonctionne bien, et son atout est qu’il peut pendre ou grimper sur un treillis, c’est très versatile. Tout ce qui est graminées aussi (miscanthus, pennisetum…) ou du bambou. Ce n’est pas indigène, mais ça présente l’avantage de rester vert en hiver, avec plein de hauteurs différentes selon les variétés.

Les erreurs à éviter quand on verdit son balcon?

Il ne faut pas négliger le volume du substrat, et selon le type de plante, il faudra s’assurer que le pot soit assez grand. Il faut aussi bien connaître l’orientation de l’espace: suivant qu’on soit au nord ou au sud, on ne va pas verdir de la même façon. Les érables japonais sont jolis en terrasse, mais ils sèchent hyper vite en plein cagnard.

Quid des plantes tropicales en pot?

Il ne faut pas oublier de les rentrer en hiver. Après, même en été, je ne recommande jamais l’utilisation de plantes tropicales car elles aiment non seulement la chaleur mais aussi l’humidité, et ici, il fait trop sec.

Que faire si on n’a vraiment pas la main verte?

Jamais de fausses plantes ( rires). L’idéal est de se rendre en pépinière pour bénéficier de conseils adaptés à son profil de jardinier.

28, En Neuvice, à 4000 Liège, jangala-shop.com