La règle de trois

Sur les podiums, les tendances en maquillage s’affrontent sans pitié. Pas question pour nous de les opposer. Mais plutôt de vous proposer trois détails qui font la différence.

1. Un rouge latex

Après les années de mat imposées par le clan Kardashian, le rouge vif, effet latex ou vinyle, signe un retour en force sur les catwalks. On l’a repéré entre autres chez Moschino et tout récemment lors du défilé haute couture de Chanel. Il s’agit moins ici d’apporter de la brillance que de la texture. Il convient pour cela de travailler par couches, en maniant le crayon − ton sur ton − pour dessiner les contours et colorer les zones externes des lèvres, avant d’appliquer une couche de rouge plus «crémeuse», de préférence au pinceau, en commençant cette fois par le centre, surtout si l’on a la chance d’avoir une bouche pulpeuse.

2. Un liner affirmé

A fond dans les codes néo-grunge du moment, avant même la déferlante de l’esthétique inspirée par le personnage de Mercredi, Peter Philips a imaginé en octobre dernier pour le show prêt-à-porter de Dior un savant jeu de liners croisés dont il nous dévoile les secrets. «Je dessine d’abord un trait noir et net au ras des cils des paupières supérieure et inférieure avant de tracer un trait droit et précis dans le coin externe pour donner un fini brut et rock. Mais la surprise se joue dans le coin interne des paupières où deux traits viennent se croiser et dessiner une confluence graphique.» Pour intensifier encore le regard, il ne reste plus qu’à surligner l’intérieur de l’œil avec du khôl.

Dior © SDP / DIOR

3. Un nude sublimé

Cela n’aura échappé à personne, les fonds de teint couvrants prisés par les Millennials n’ont plus du tout la cote. La peau nude parfaitement hydratée laisse deviner taches de rousseur et micro défauts jusque sur les podiums. L’influence de la tendance «clean girl» si chère à TikTok est toujours bien palpable. Pour lui apporter une touche de glam cet été, on s’inspirera des looks aperçus lors du défilé haute couture d’Elie Saab. Sur une bouche mise en beauté par une huile ou un gloss translucide, on pose un délicat filet doré sur l’arc de cupidon.