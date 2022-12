L’année du… look Y2K

La mode est un éternel recommencement, dit-on. C’est au tour de la Year Two Thousand (Y2K) de faire son retour, via le réseau social chinois TikTok, qui a ressorti des limbes ces silhouettes fortement liées à la pop culture du début de ce millénaire. En quelques coups de hashtags bien sentis et de vidéos virales, la tendance était lancée et partagée par une génération Z en perpétuelle réinvention. Résultat: le #Y2Kfashion culmine aujourd’hui à plus de 1,1 milliard de vues sur la plate-forme. On vous laisse donc à vos crop tops papillons et jeans taille basse larges, car le look années 2000 est bel et bien de retour!