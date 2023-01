Lapin câlin

Si l’on suit le calendrier lunaire, nous sommes entrés dans l’année du lapin le 22 janvier. Et la marque britannique Mulberry a décidé de fêter ça avec une collection dédiée à Miffy, la jolie figurine créée par le Néerlandais Dick Bruna. Une petite héroïne qui soufflera bientôt ses 70 bougies et dont les aventures ont rempli plus de trente livres pour enfants, traduits dans le monde entier. Outre les accessoires de maroquinerie, dont son iconique sac à main Bayswater, la griffe propose également des articles de papeterie et des peluches pour les inconditionnels de ce personnage.

mulberry.com