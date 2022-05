Oser les gyoza

L’izakaya est à Tokyo ce que le pub est à Londres, voire le bar à tapas à Madrid. Le principe? Une enseigne chaleureuse et joyeuse qui installe les convives dans une atmosphère décontractée propice au partage. Envie de recréer cette ambiance chez soi? Ces ravioles nippones n’ont pas leur pareil pour dépayser les papilles.

Gyoza de poulet

Pour 4 personnes (environ 50 pièces)

1 chou chinois, 100 g de shiitakés

1 échalote, 350 g de haché de poulet

2 paquets de pâtes de ravioles gyoza surgelées (il est bien sûr possible de faire la pâte soi-même mais l’investissement temps-énergie ne plaide pas en faveur de cette option)

¼ de botte de coriandre, la verdure de 2 jeunes oignons, 2 c à s de saké, 5 c à s d’huile de sésame grillé, 1 c à s de soyu, 2 c à s de vinaire de riz, 2 c à s de sauce poisson, 1 c à s de sauce huître, sel et poivre

Sortir les ravioles surgelées du congélateur deux heures avant d’entamer la recette.

Hacher le chou chinois en fines lamelles. Placer la moitié des lamelles dans un bol. Saler. Ajouter l’autre moitié des lamelles (sans mettre trop de côtes). Mélanger le tout. Réserver. Après quelques minutes, faire dégorger. Emballer le chou dans un linge propre et sec. Presser, malaxer afin de faire sortir le maximum d’eau. Réserver.

Brosser les shiitakés et les couper en fins morceaux (façon julienne). Les faire revenir dans une poêle avec l’échalote et une cuillère à soupe d’huile de sésame. Réserver.

Dans un bol, placer le haché de poulet, le chou haché, le saké, la sauce poisson, la sauce huître, le vinaigre de riz, deux cuillères à soupe d’huile de sésame grillé et le soyu. Ajouter aussi les shiitakés, la verdure des oignons et la coriandre ciselée. Mélanger le tout et réserver.

Façonner les gyoza. Avec une cuillère et un bol d’eau, mettre une cuillère de farce au milieu d’une raviole. Tremper deux doigts dans l’eau et humidifier le contour de la crêpe. Plier le gyoza en deux et le sceller en formant des petits plis avec la pâte (il y a de nombreux tutoriels sur YouTube).

Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile de sésame dans une poêle. Ajouter les gyoza de manière à les faire dorer sur les deux faces. Une fois cette opération accomplie, ajouter de l’eau (environ 10 cl) et couvrir la poêle pour une cuisson à la vapeur pendant 2 à 3 min. Répéter l’opération jusqu’à ce que tous les gyoza soient cuits.

Astuce . Armé de baguettes, il convient de tremper les gyoza dans un petit bol de soyu et de vinaigre de riz juste avant de les déguster.

© Diane Hendrikx

2 – 3 © Diane Hendrikx

4 © Diane Hendrikx