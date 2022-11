Porter la cravate

Sur la lancée de la fluidification des codes du genre et des vêtements et accessoires qui y sont associés, un nouveau crossover mode est à la pointe de la tendance. Après la jupe dans le vestiaire masculin, c’est au tour de la cravate de faire une incursion dans les garde-robes féminines. Ou plutôt, refaire: prisé dans les seventies, le phénomène fait un grand retour cet hiver et donne des idées pour habiller les tenues de fête. Reste toutefois à apprendre comment la nouer correctement, mais fort heureusement, aujourd’hui, on peut compter sur les tutoriels en ligne.