Renaissance de Vénus

Après avoir soufflé ses cinq bougies l’an dernier, la marque d’accessoires néerlandaise Wandler poursuit les célébrations en 2023. Sa créatrice Elza Wandler s’est concentrée sur la maroquinerie ces dernières années, mais lance aujourd’hui sa première ligne de vêtements. Et s’est inspirée pour l’occasion de La Naissance de Vénus de Botticelli. Chaque pièce porte le nom d’un personnage de la mythologie grecque, et la griffe a travaillé le cuir comme d’habitude, mais aussi la soie, le coton et la laine. «Mes créations ne sont pas basées sur des perceptions irréalistes de la façon dont une femme devrait s’habiller, dit-elle. Je veux concevoir des pièces dans lesquelles une femme se sent à l’aise et confiante.»

Disponible à partir du 1er mars, dès 240 euros, wandler.com