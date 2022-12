Robe en spray

De la Fashion Week parisienne printemps-été 23, on ne retiendra qu’elles: Bella Hadid et sa robe peinte en direct sur le corps à coups de spray. En clôture de son défilé, la maison Coperni a épaté la planète mode et la planète tout court en aspergeant d’un liquide blanc le mannequin star, façon neige artificielle. Sous les yeux éberlués du monde entier, le produit est devenu une robe, une vraie, dans une chorégraphie bien orchestrée. Le secret? Le Spray-on fabric ©Fabrican, soit des fibres et des polymères en suspension qui deviennent solides au contact de la peau. Fringues du futur?