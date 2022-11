Sparkling London

Après avoir exploré des imaginaires allant de la jungle aux cow-boys et lancé une ligne prisée de trésors vintage, Anna + Nina s’associe à l’esthétique iconique de Liberty London pour une collection qui réinterprète les parures victoriennes. Mêlant or 14 carats, pierres colorées et contes de fées, les pièces proposent une vision moderne de la féminité et assument fièrement leur romantisme. Objectif avoué? «Créer des bijoux que l’on passe de génération en génération, non sans avoir profité de la joie qu’ils suscitent auparavant». Du bonheur à collectionner? C’est pile ce que la sinistrose ambiante réclame.

Dès 29,95 euros, anna-nina.nl